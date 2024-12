Parma, sorpresi alla fermata del bus nel tentativo di rapinare due coetanei: arrestati 3 minorenni

…sembravano amici e si sono avvicinati sorridenti con la più banale delle richieste “ragazzi come state?… avete una sigaretta?” poi l’atteggiamento è improvvisamente cambiato e l’aggressività ha preso il posto del sorriso.

I tre minorenni, con violenza e minaccia, in superiorità numerica, hanno tolto di dosso a due ragazzi di 15 e 16 anni la giacca e i guanti che indossavano.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di devianza giovanile, ha rafforzato i servizi di pattuglia con particolare riguardo a quelle zone di maggiore aggregazione dove, anche recentemente, si sono verificati gravi episodi di violenze ad opera di giovani e giovanissimi.

Nel quadro di tale impulso, durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno fermato e tratto in arresto tre minorenni (un 17enne e due 16enni) ritenuti, allo stato, i presunti responsabili di una rapina commessa a Parma, in danno di due quasi coetanei.

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa in Viale Toschi, quando due ragazzi di 15 e 16anni, seduti sulla panchina di una fermata dell’autobus, in attesa del mezzo che li avrebbe condotti a casa, sono stati raggiunti da tre coetanei che sorridendo li hanno salutati calorosamente chiedendogli una sigaretta.

Poi le cose sono repentinamente cambiate, i sorrisi seppure di circostanza hanno lasciato il posto a ghigni minacciosi, con le due giovani vittime strattonate e minacciate, fino a quando sono riusciti nonostante un flebile quanto inutile tentativo di resistere all’aggressione, a sfilare di dosso i guanti ad uno e la giacca all’altro.

Proprio in quel momento, in viale Toschi stava transitando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Centro che non è di certo passata inosservata né ai “baby” rapinatori, che hanno immediatamente riconsegnato il maltolto alle vittime dandosela a gambe levate, né tantomeno alle vittime che, con un cenno, hanno attirato l’attenzione dei militari i quali dopo essersi fermati e acquisiti i primi indizi hanno raggiunto e fermato due dei presunti responsabili, mentre il terzo è riuscito nell’immediatezza ad allontanarsi.

Poco dopo il fatto, le vittime accompagnate dai genitori, si sono recate presso la caserma dei Carabinieri di Strada Garibaldi per sporgere denuncia in considerazione della gravità dell’episodio.

Gli elementi forniti dalle vittime in fase di querela, tra i quali una perfetta descrizione di tutti e tre i componenti del gruppo e di altri spunti, ritenuti dai Carabinieri elementi di pregio investigativo, hanno fatto sì che le indagini si incanalassero fin da subito nella giusta direzione per la ricerca del terzo ragazzo che, grazie all’indagine tempestiva, è stato rintracciato e accompagnato in caserma insieme agli altri due.

Al termine degli accertamenti due dei tre minori sono stati dichiarati in stato di arrestato in flagranza di reato mentre il terzo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto poiché ritenuti, tutti e tre, i presunti responsabili del reato di rapina in concorso.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna sono stati accompagnati presso l’Istituto di Pena Minorile di Bologna per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Convalidati gli arresti ed il fermo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto nei confronti di tutti e tre gli arrestati, la misura del collocamento in comunità.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma