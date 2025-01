Parma, teneva in casa quasi un etto di cocaina: condannato per direttissima

La Polizia di Stato di Parma ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino della Repubblica Dominicana, per il reato di detenzione al fine di farne commercio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti gli operatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio “Volanti” della Questura di Parma, nella mattinata di martedì 7 gennaio, sottoponevano a controllo il citato soggetto nei pressi della propria abitazione sita in una via del centro storico.

L’uomo, sin da subito, senza alcuna apparente ragione, tradiva particolare nervosismo ed insofferenza al controllo di Polizia, ragione per la quale gli operatori decidevano di sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare.

All’interno dell’abitazione del soggetto veniva rinvenuto stupefacente del genere cocaina per un perso complessivo di 88,5 grammi già confezionato in dosi e pronto per la vendita.

Pertanto il cittadino dominicano, incensurato ed irregolare sul territorio nazionale, veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente per la celebrazione del giudizio direttissimo.

All’esito dell’udienza per l’arrestato è stato condannato alla pena di un anno e 5 mesi, con sospensione condizionale.

Questura di Parma