Parma, tenta il furto di una felpa in uno store del centro: denunciato 24enne

E’ entrato all’interno dello “store” di una famosa catena, sito in pieno centro, ha rimosso il sistema anti taccheggio da una felpa, l’ha indossata ed ha tentato di uscire senza pagare. Fermato dall’addetto alla sicurezza ha consegnato il capo dal quale aveva rimosso sia l’etichetta che il codice a barre.

*******

Nel corso di uno dei numerosi servizi pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, finalizzati all’intensificazione dei controlli dell’area urbana, i Carabinieri di Calestano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma un 24enne ritenuto responsabile del reato di tentato furto.

Erano circa le 16.00 del pomeriggio di qualche giorno fa, quando il 24enne è stato notato entrare nel negozio e girovagare fra gli scaffali dove si trova la merce esposta, senza un’idea precisa su cosa acquistare, attirando fin da subito l’attenzione dei commessi.

Dopo circa un quarto d’ora, si è presentato all’uscita, indossando una felpa che l’addetto alla sicurezza riconosceva immediatamente come una di quelle in vendita nel negozio. Fermato per un controllo l’detto alla sicurezza ed una delle commesse hanno subito constatato che dal capo d’abbigliamento erano stati rimossi il cartellino e l’etichetta contenente il codice a barre, nel vano tentativo di impedire al personale dipendente di accertarne la provenienza dal negozio. La responsabile del negozio, avvertita dell’accaduto ha richiesto l’intervento dei Carabinieri che sopraggiunti in pochi minuti hanno accompagnato il 24enne in caserma per meglio ricostruire l’intera vicenda.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, fermo restando il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 24enne è stato denunciato alla Procura di Parma poiché ritenuto responsabile del reato di tentato furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma