Parma, una nuova era della mobilità: nasce il progetto Trasporto Rapido di Massa

La Giunta del Comune di Parma ha approvato il progetto TRM (Trasporto Rapido di Massa), iniziativa per potenziare il sistema di trasporto pubblico locale, attraverso una migliore velocità, frequenza ed efficienza. Il costo complessivo per la realizzazione del Trasporto Rapido di Massa è stimato in 70 milioni di euro, con richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite inserimento nella programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato, della copertura economica integrale.

Il progetto è stato presentato, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dal Sindaco di Parma Michele Guerra, dal Presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, da Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma, da Roberto Prada Presidente di TEP S.p.A e da Filippo Fritelli, Presidente di SMTP.

Il progetto TRM mira a creare una linea filoviaria che collegherà i principali punti strategici della città lungo l’asse nord-sud. Il percorso si estenderà per circa 8 km, dalla stazione al Campus universitario, passando per il parcheggio scambiatore sud. Oltre il 70% della tratta sarà in sede riservata, garantendo un servizio rapido e sicuro. La linea sarà servita da filobus articolati da 18 metri, con una frequenza di corse ogni 5 minuti e una velocità commerciale di 24 km/h, simile a quella di una metropolitana. La capacità prevista è di 1.000 passeggeri all’ora, grazie anche a un sistema di priorità semaforica che assicurerà viaggi fluidi e senza interruzioni.

Per la realizzazione dell’opera sono previsti interventi strutturali in modo da garantire percorsi riservati alla linea filoviaria, eliminando le interferenze con il traffico privato e migliorando l’efficienza complessiva. L’adozione di una linea TRM determinerà modifiche alla viabilità urbana che non avrà impatti negativi significativi sulla viabilità esistente, come perdita di parcheggi o limitazioni agli accessi privati, ma anzi contribuirà a ottimizzare il traffico. Sono infatti stati studiati 19 possibili scenari alternativi per valutare le modifiche da apportare e il migliore di questi potrà determinare, ad esempio, una riduzione del traffico del -34% su viale Rustici, del -12% in viale Du Tillot e del -9.5% in via Solferino. Tra le opere principali vi sono la costruzione di un tunnel sotto la tangenziale in via Liani per collegare direttamente il parcheggio sud, la creazione di una nuova strada che consenta di superare rapidamente la rotonda tra il parcheggio sud e il Campus Universitario, l’estensione della linea aerea e la costruzione di sottostazioni. Inoltre, sarà adeguato il deposito TEP e verranno acquistati nuovi filobus per potenziare il servizio.

Michele Guerra, Sindaco di Parma, ha dichiarato: “Presentiamo oggi un progetto molto innovativo legato alla possibilità di usufruire di fondi previsti da un importante bando ministeriale. Si tratta di un progetto da 70 milioni di euro che ci ha impegnato in questi mesi e si fonda su analisi molto raffinate sul traffico urbano nella direttrice nord – sud che, dalla stazione al Campus, permetterà di utilizzare una filovia con mezzi nuovi, completamente sostenibili. Questi consentiranno di movimentare, ogni cinque minuti, su quell’asse, un numero molto alto di persone. Tutto questo avrà effetti molto benefici sul traffico della città, rendendo efficace quel trasporto pubblico che oggi gioca la sua partita più importante sul tema dei tempi, ma non impedirà al traffico privato di potersi muovere con una certa comodità sugli stessi itinerari di oggi. L’obiettivo è quello di riuscire a portare un Trasporto Rapido di Massa che su una corsia privilegiata su cui viaggerà possa vedere aumentare, gradualmente, il numero di passeggeri il che porterà ad una riduzione del traffico di auto private”.

“Collegamenti frequenti, veloci ed efficienti di trasporto pubblico sulla direttrice Nord-Sud della città – dichiara Alessandro Fadda, presidente della Provincia – possono rappresentare una grande opportunità per tutti gli utenti in arrivo dai paesi della provincia. Sia per gli studenti e le studentesse delle superiori, che hanno nel trasporto pubblico l’elemento essenziale per raggiungere i poli scolastici cittadini, sia, in generale, per tutti i cittadini e le cittadine del Parmense poter contare su una rete di questo tipo sarebbe una grande opportunità. Le difficoltà a raggiungere la città, specie negli orari di punta, dalle principali arterie di collegamento con i paesi della provincia sono significative. Il Trm, con la sua frequenza e velocità, potrebbe portare ad un contenimento dell’utilizzo dei mezzi privati per gli spostamenti, in virtù di una linea di trasporto pubblico in grado di garantire collegamenti agevoli all’interno del tessuto cittadino. A tutto beneficio di una sempre maggiore sostenibilità”.

“Con il TRM, Parma compie un passo decisivo verso un sistema di trasporto pubblico integrato e all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide di una città moderna e sostenibile. Il progetto rappresenta non solo un’infrastruttura, ma una visione per un futuro in cui il trasporto pubblico diventa il cuore pulsante di una città più vivibile e rispettosa dell’ambiente” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale Energetica e alla Mobilità “Tra le numerose alternative valutate, il TRM si è rivelato il progetto più equilibrato in termini di efficacia, sostenibilità e costi. Non sono previsti impatti negativi significativi sulla viabilità esistente, come perdita di parcheggi o limitazioni agli accessi privati”.

“Costruire il futuro del trasporto pubblico di Parma significa andare oltre la semplice estensione dei servizi offerti. Parma è già oggi tra le città con il maggior numero di chilometri pro-capite di trasporto pubblico erogati, ai livelli di realtà come Bologna, Genova e Firenze.” commenta Roberto Prada, Presidente di TEP “Per il futuro dobbiamo concentrarci su ciò che davvero conta per i cittadini quando devono scegliere con quale mezzo muoversi: velocità, capienza e frequenza elevata. Sono questi i fattori determinanti per convincere sempre più persone a scegliere il trasporto pubblico rispetto all’auto privata”.

“Il Comune di Parma e le aziende che si occupano di trasporto pubblico locale, TEP e SMTP, hanno condotto un vero lavoro di squadra, mettendo in campo una progettazione di valore per poter concorrere in modo positivo al bando ministeriale. E’ stato un percorso di alcuni mesi in cui tutti abbiamo creduto e dato il nostro contributo: ringrazio l’Ing. Perilli e l’Ing. Bacchieri di SMTP per quanto hanno fatto fino ad oggi e per l’impegno profuso in particolar modo sulla parte infrastrutturale prevista per la nuova linea” commenta Filippo Fritelli, Presidente di SMTP

Il progetto TRM offrirà importanti benefici per Parma e la sua provincia, migliorando la mobilità e l’organizzazione del trasporto pubblico. Consentirà un rapido collegamento tra la stazione ferroviaria e il Campus Universitario, ideale per chi arriva dalla provincia o da altre città in treno e bus. La rete urbana sarà riorganizzata, con un’armonizzazione delle linee 2, 9, 12, 13, 15 e 21, per integrare il nuovo servizio e ottimizzare gli interscambi. Inoltre, il parcheggio sud fungerà da hub strategico, potenziando i collegamenti tra le frazioni della zona sud e il centro città.

L’avvio dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dalla concessione del finanziamento ministeriale; la conclusione delle opere è prevista entro i successivi 3 anni.