Parmigiano Reggiano: selezionata l’agenzia Hopscotch Network per promozione in Australia

L’agenzia di comunicazione Hopscotch Network, con sede centrale a Parigi, è stata selezionata nella gara lanciata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano per la realizzazione di attività di promozione, pubbliche relazioni, organizzazione eventi, partecipazione a fiere e advertising in relazione al programma da realizzare in Australia nel triennio 2026-2028, che verrà presentato alla Commissione europea (in base al Reg. UE 1144/2014) al fine di ottenerne il co-finanziamento. Il Paese è un mercato di grande interesse per la Dop: nel 2023 sono state esportate oltre 630 tonnellate di Parmigiano Reggiano con un aumento sul 2022 del +21,8%.

Il programma si inserisce in una serie di azioni di informazione e di promozione realizzate per migliorare la competitività dell’agricoltura dell’UE in modo da raggiungere una maggiore equità competitiva nei mercati dei paesi terzi. Utilizzando come prodotto testimonial il Parmigiano Reggiano, che riassume in sé le principali caratteristiche di qualità certificate dall’Unione Europea, il programma mira ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori riguardo i meriti dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell’UE, a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento di tali regimi, a migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli europei, a ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione e ad aumentare la quota di mercato di tali prodotti, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggiore potenziale di crescita.

Gli esiti della gara di selezione, effettuata il 9 e 10 gennaio 2025, sono stati pubblicati ieri, 15 gennaio, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e sul sito istituzionale del Consorzio al seguente link: https://www.parmigianoreggiano.com/it/consorzio-bandi-gare-progettoue25