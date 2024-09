Partita del Gusto: il 23 settembre la sfida solidale ai Campi Stuard

Sport, gusto e tanta solidarietà nella partita che vedrà confrontarsi, per la priva volta sul campo da calcio, gli chef del Parma Quality Restaurants insieme ai rappresentati dell’Associazione Gastronomi Professionisti, guidati da un mister d’eccezione, il giornalista enogastronomico Andrea Grignaffini, contro le leggende del Parma Calcio, riunite nel gruppo Parma Forever.

L’appuntamento è lunedì 23 settembre, alle ore 19, ai Campi Stuard di San Pancrazio, per un evento aperto al pubblico, a offerta libera, organizzato per sostenere il Progetto Albatros, finalizzato – con il supporto scientifico della Fondazione Bambini e Autismo di Fidenza -, alla creazione di opportunità lavorative per persone con autismo e in particolare alla realizzazione di uno spazio dove poter sviluppare un laboratorio di produzione di alimenti. Fra gli ospiti della serata ritroveremo anche Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, fra i promotori del progetto.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Parma e inserito nel più ampio programma di Settembre Gastronomico, vuole essere un’occasione di condivisione con la città, per conoscere ristoratori e gastronomi al di fuori dei consueti ambienti lavorativi, promuovendo ancora una volta l’importante ruolo comunicativo e sociale che la cucina ha nel veicolare messaggi solidali. Lo stesso impegno che si ritrova nel gruppo Parma Forever, sempre pronto a scendere in campo per contribuire a iniziative benefiche. La partita sarà quindi l’occasione per rivedere con i tacchetti ai piedi apprezzati nomi del nostro sport, come Marco Osio, Alessandro Melli, Marco Ballotta, Luigi Ampollini, Marco Giandebiaggi, Fausto Pizzi, Luca Mondini, solo per citarne alcuni.

Come nel migliore stile parmigiano, dopo la partita ci si ritroverà tutti insieme, ristoratori, gastronomi, calciatori e pubblico in un goloso “terzo tempo” a base di torta fritta e salumi locali, grazie al sostegno di Erreà, Consorzio del Prosciutto di Parma, Podere Cadassa, Silvano Romani, Azienda Vitivinicola Ca’Nova, Affettatrici B.M&L, Dallara Luca, Villani Rappresentanze e Avis San Pancrazio. Un’opportunità in più per tifare, uniti, alla realizzazione del progetto Albatros!