Passaporto: sono 38 le sedi di Poste Italiane nella provincia in cui richiederlo

È stato ampliato, in altri 35 uffici postali della provincia di Parma il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali per un totale di 38 sedi.

Si arricchisce ulteriormente, quindi, il numero delle sedi nelle quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e il ministero dell’Interno, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

Effettuare la richiesta è semplice. Basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

La novità, partita nei mesi scorsi in provincia di Bologna viene quindi estesa progressivamente a tutto il territorio nazionale e in particolare ai 306 uffici postali dell’Emilia-Romagna. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi nelle sedi Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.

Poste Italiane ha raggiunto con largo anticipo i suoi obiettivi di lancio dei nuovi servizi digitali, con l’avvio di oltre 3.000 interventi, dei quali oltre 2.200 già terminati. Più di 23.000, invece, sono state le pratiche già concluse in circa 2.900 uffici postali e, di queste, circa 3.500 riguardano proprio il servizio passaporti. Numeri decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

Ecco i nuovi uffici postali che effettuano il servizio di richiesta e rinnovo passaporti

Colorno, via Palmiro Togliatti, 9

Varsi via Roma, 7

Pellegrino Parmense, piazza Lorenzo Berzieri, 3

Palanzano, piazza Beato Cardinal Ferrari, 2

Monchio Delle Corti, I via Brigata Alpina Julia, 24

Lesignano de’ Bagni piazza Guglielmo Marconi, 14

Compiano, via Marco Rossi Sidoli, 5

Tizzano Val Parma, piazza Roma, 6

Soragna, via Don Minzoni, 15

Tornolo, via Roma 3

Fornovo di Taro via Nazario Sauro, 12

Monticelli Terme via Giovanni Spadolini, 16

San Secondo Parmense, via Zoccolanti, 1

Sala Baganza via Vittorio Emanuele, 36

Medesano, via Europa, 4

Terenzo strada della Posta, 21

Varano de’ Melegari, via Caduti del Dordia, 4

Albareto, via Repubblica, 21

Fontanellato via Luigi Pigorini, 5

San Polo strada provinciale Asolana, 16

Langhirano via Ottavio Ferrari, 13

Busseto, piazza Santa Maria, 29

Bedonia, via Trento, 1

Traversetolo, via Francesco Petrarca, 6

Roccabianca, Giosuè Carducci, 1

Corniglio, strada Val Parma, 4

Noceto via Fratelli Folli, 1

Calestano, via Verdi, 15

Felino piazza Ubaldi, 2

Fontevivo strada Provinciale per Busseto, 111/A

Sissa via della Costituzione, 6

Solignano, via Veneto 20

Bore, via Roma, 56

Valmozzola, Mormorola strada provinciale, 14

Zibello, via Giacomo Matteotti, 1/A