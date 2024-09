“Patente a punti” nei cantieri coinvolte nel parmense oltre 7.000 imprese, Confartigianato organizza un seminario il 24 settembre

A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili, dovranno obbligatoriamente dotarsi della “patente a crediti” o a punti, per operare, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori.

Questa misura solo nel parmense coinvolgerà oltre 7.000 imprese tra quelle del settore costruzioni, impiantisti (elettricisti e termoidraulici), serramentisti, pavimentisti.



Confartigianato Imprese Parma, per illustrare le nuove regole agli addetti ai lavori, ha organizzato un incontro gratuito con relatori esperti della materia che si terrà il martedì 24 settembre, alle 17, nella sala riunioni seminterrato della sede centrale (ingresso da via Muggia).

L’incontro è un’importante opportunità per tutti i professionisti del settore edile per aggiornarsi sulla nuova normativa che entrerà presto in vigore e che rivoluzionerà il modo in cui sono gestite la sicurezza e la formazione dei lavoratori nel settore edile.

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Gennari, presidente Confartigianato Edilizia Parma, Diego Rossi, direttore Cassa Edile e Francesco Gattola, direttore ITL Parma Reggio interverranno: Carmine Ferraro, responsabile d’area Cassa Edile, Flavio Palazzo, capo team vigilanza ITL Parma e Guglielmo Anastasio, capo processo vigilanza ITL.