Pedemontana: denunciati 27enne fermato con un coltello e 44enne con merce rubata

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Parma, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio della zona pedemontana, hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto alla prevenzione e contrasto dei reati in genere, alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’osservanza delle norme che disciplinano il Codice della Strada.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento.

Il dispositivo di controllo, che si è articolato nella zona pedemontana,

ha fatto risaltare la propria presenza soprattutto nei Comuni di Langhirano, Traversetolo e Monticelli Terme.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti diversi posti di controllo e soste sia in prossimità delle arterie di maggior transito veicolare, che hanno permesso di controllare svariate autovetture e identificare numerose persone.

Nel corso dell’attività, una pattuglia ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”, un 27enne italiano residente in provincia, l’uomo dopo essere stato fermato alla guida della sua auto ha iniziato a manifestare una certa insofferenza, il successivo controllo a bordo dell’automobile ha permesso ai militari di rinvenire, nella sua disponibilità, e senza aver adotto alcun giustificato motivo, un “coltello a serramanico” della lunghezza complessiva di 13 cm che è stato sottoposto a sequestro.

Una pattuglia ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di “tentato furto aggravato”, un 44enne italiano residente in provincia già gravato da vicende di polizia per reati analoghi. Il 44enne è stato fermato dai Carabinieri, su segnalazione dei dipendenti di un supermercato di Langhirano che lo hanno notato nascondere della merce nello zaino ed uscire senza pagare. Il 44enne a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso, all’interno dello zaino, di 2 bottiglie d’olio e delle lattine di birra appena asportate all’interno del supermercato. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato che ha sporto denuncia per i fatti in questione.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, potenziata anche dalla recente entrata in vigore del “nuovo” Codice della Strada, ha permesso il ritiro di una patente di guida il cui intestatario, un 38enne italiano residente in città, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di “rifiuto di sottoporsi ad accertamento sullo stato di ebrezza” durante la guida della sua auto.

Diverse pattuglie hanno altresì svolto attività di controllo di quei luoghi di aggregazione giovanile ove è spesso dilagante l’annoso fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha permesso sanzionare amministrativamente, e segnalare alla Prefettura di Parma per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti:

Un 32enne straniero, residente in provincia che è stato trovato di gr. 0,30 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

Un 26enne straniero, residente nel reggiano che è stato trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo hashish e di ulteriori 0,75 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma