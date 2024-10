Pedemontana: fermati tre conducenti con patenti false e una donna ubriaca

Guidavano per le strade dell’Unione Pedemontana Parmense con patenti false. Ma purtroppo per loro, e fortunatamente per la sicurezza stradale della collettività, nei giorni scorsi sono incappati nei posti di controllo della Polizia Locale.

I tre conducenti, pizzicati con le licenze di guida maldestramente contraffatte a Collecchio, Felino e Montechiarugolo, hanno così rimediato sanzioni per un totale di oltre 15mila euro, più precisamente 5.100 a testa, per guida senza patente, e sono stati denunciati per falsità materiale (Artt. 477 e 482 del Codice penale), reato per il quale rischiano da sei mesi a tre anni di carcere.

Durante una serie di controlli per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza che si sono svolti nella serata di venerdì 4 ottobre a Montechiarugolo, sono stati inoltre fermati e sottoposti all’alcoltest 20 conducenti. Una donna è risultata positiva con tasso superiore a 0,8 grammi per litro. Per lei, una 35enne residente a Parma, è scattata la denuncia, unitamente al ritiro e alla decurtazione di 10 punti della patente. La donna rischia, inoltre, un’ammenda da 800 a 3.200 euro, che verrà decisa dal giudice, mentre la prefettura si pronuncerà sulla sospensione della licenza di guida, da un minimo di sei mesi ad un anno.

Passando dai controlli stradali alle verifiche in materia di ambiente, a Montechiarugolo e Traversetolo sono stati scoperti un deposito e un abbruciamento di rifiuti irregolari. In entrambi i casi, i responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme sul Testo Unico Ambientale e le aree interessate sono state poste sotto sequestro.

Dall’inizio dell’anno, la Polizia Locale dell’Unione Pedemontana è stata impegnata in numerosi controlli per garantire la sicurezza sulle strade, che hanno portato ad elevare oltre 3.200 sanzioni.

«I numeri e l’esito di questi controlli dimostrano quanto sia efficace il presidio del territorio da parte dei nostri agenti, non solo per quel che riguarda la sicurezza stradale – afferma Simone Dall’Orto, sindaco di Traversetolo e assessore alla Polizia Locale e Legalità dell’Unione Pedemontana –. Il nostro Corpo ha molteplici competenze, ad esempio in materia di ambiente, edilizia, commercio, e negli anni i suoi agenti hanno acquisito un’alta specializzazione che rappresenta un patrimonio prezioso per l’intera Unione Pedemontana».