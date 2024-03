Pedemontana sociale, centri estivi e minori con disabilità: domande per interventi educativi

Centri estivi inclusivi in Pedemontana. In questi giorni Azienda Pedemontana sociale sta inviando alle famiglie dei bambini e dei ragazzi, certificati ai sensi della legge 104/1992 e residenti nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, una lettera per invitarle a inviare la richiesta di attivazione degli interventi educativi, per poter usufruire del supporto di educatori specializzati.

La domanda è obbligatoria e dovrà essere presentata esclusivamente online, muniti di SPID, dal 25 marzo 2024 al 21 aprile 2024, all’indirizzo https://portale-pedemontanasociale.entranext.it. Entro il 10 maggio 2024 occorrerà, inoltre, presentare la domanda d’iscrizione al Centro estivo prescelto tra quelli che verranno accreditati.

Il termine del 21 aprile 2024 per l’inoltro della domanda è tassativo,

diversamente il servizio, per motivi organizzativi, non potrà essere garantito.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare lo Sportello sociale del proprio comune di residenza nei giorni e negli orari di apertura. I numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica sono disponibili cliccando su “Dove siamo”, all’interno della sezione “Pedemontana sociale” sul sito www.unionepedemontana.pr.it.