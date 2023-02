“Per puro splendore”, Giornata internazionale delle donne: in Camera del Lavoro si parla di mondi di donne costruttrici di pace

Un 8 marzo dedicato al transfemminismo e a mondi di donne costruttrici di pace attraverso la cooperazione internazionale: in occasione della Giornata internazionale delle donne, CGIL Parma e Coordinamento Donne CGIL Parma, in collaborazione con Nexus Emilia Romagna*, propongono per martedì 7 marzo, alle ore 10, un incontro dal titolo PER PURO SPLENDORE, nel salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/a.

L’evento, che permetterà di raccontare in particolare progetti per il miglioramento della qualità della vita delle donne in vari paesi africani (Tunisia, Niger, Eritrea, Somalia, Saharawi…), sarà introdotto da LISA GATTINI, segretaria generale CGIL, cui seguiranno i contributi di RITA TASSONI e SABINA BREVEGLIERI, di Nexus ER, e di FATIMA MAHFUD, rappresentante in Italia del Fronte Polisario RASD. Concluderà FIORELLA PRODI, presidente Nexus ER. Durante la mattinata sarà proiettato un contributo video della fotoreporter ANNALISA VANDELLI, autrice del libro “Per puro splendore. In viaggio con Nexus” (2018, Editrice Socialmente).