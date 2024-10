Persone con fragilità cognitiva: il dipartimento di Medicina dell’Università cerca candidati per uno studio

Al laboratorio di Psicologia cognitiva del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma è attivo il reclutamento dei partecipanti per lo studio “Tecniche di training cognitivo multicomponente e fisico per promuovere salute, autonomia e connessione sociale in persone con fragilità cognitiva. Il programma SACS” di cui è responsabile la professoressa Olimpia Pino.

I criteri di inclusione sono: età tra i 65-79 anni, positività allo screening e assenza di patologie gravi.

Lo studio è stato finanziato dalla Fondazione Cariparma.

Per partecipare contattare fornendo numero di telefono: olimpia.pino@unipr.it, simona.colasanto@studenti.unipr.it, marta.pirillo@studenti.unipr.it, 3290814171, 3469554992.