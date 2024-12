Piano neve della Provincia: operativi 50 mezzi, sgombero neve oltre i 300m

Il personale ed i mezzi della Provincia di Parma sono operativi dalle 22.30 di sabato 7 dicembre quando sono iniziate le prime precipitazioni nevose nelle zone di montagna.

“Attualmente – aggiornano il presidente Alessandro Fadda ed il vice Daniele Friggeri, delegato alla Viabilità – sono operativi oltre 50 mezzi in tutte le strade di competenza provinciale.

In particolare stiamo intervenendo per lo sgombero della neve nelle strade che si trovano nelle zone con un’altezza a partire dai 300 metri, mentre nelle vie di comunicazione della pianura sono stati disposti interventi di spargimento sale nei punti maggiormente critici e, in particolare, sui ponti.

Per tutta la notte abbiamo monitorato la situazione e continueremo a farlo nelle prossime ore fino a che non si attenueranno i fenomeni atmosferici che stanno interessando il nostro territorio”.

(foto: intervento di sgombero neve al Passo del Sillara)