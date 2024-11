Picchia violentemente la madre e cerca di pugnalare la sorella: arrestato a Parma ventenne italiano

Una telefonata al 112 ha fatto scattare l’allarme in un condominio della periferia dove alcuni condomini, allarmati alla vista di un uomo che con un coltello in mano, urlando, si aggirava freneticamente nelle pertinenze dell’immobile, hanno contattato i Carabinieri, temendo che la situazione potesse volgere al peggio.

Una pattuglia della sezione radiomobile, intervenuta tempestivamente, si è trovata di fronte a un ragazzo, noto per pregressi interventi di analoga natura, in forte stato di agitazione, il quale, con una mossa velocissima, ha fatto cadere a terra un coltello da cucina facendolo scivolare dalla manica della giacca.

Il ragazzo è stato pertanto fermato, perquisito e preso in custodia, nel frattempo, data l’urgenza di approfondire le dinamiche dei fatti, sul luogo è intervenuta una seconda pattuglia di Carabinieri. All’interno dell’abitazione, in attesa dei carabinieri due donne, madre e sorella del fermato.

Le donne a bassa voce, con ancora il terrore impresso in volto, hanno riferito ai Carabinieri di episodi di vessazioni e di violenze fisiche e psichiche perpetrati nel tempo, culminati nel tentativo di omicidio nel quale il ragazzo, avrebbe in un primo momento riversato la sua violenza nei confronti della madre colpendola con dei pugni al corpo, per poi proiettare la sua ira anche nei confronti della sorella che era intervenuta per tentare di fermarlo.

Come risulterebbe dal racconto reso, la sorella, sentendo la madre chiedere aiuto, è intervenuta nel tentativo di bloccarlo, in questo frangente il ragazzo avrebbe proprio perso la testa e, in un impeto di rabbia, avrebbe tentato di soffocarla cingendole il braccio intorno al collo, e non riuscendo nell’intento, avrebbe tentato di accoltellarla due volte con un coltello preso dalla cucina, sferrandole dei fendenti all’addome che non sono andati a segno solo perché la vittima è riuscita a ritrarsi e a farsi scudo con le braccia.