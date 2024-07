Pioggia e disagi, Dalla Tana (gruppo Vignali): “Un’altra medaglia alla disattenzione per la giunta Guerra”

“Un’altra medaglia alla disattenzione che la giunta Guerra può appuntarsi. È bastato un forte temporale estivo (peraltro ampiamente previsto) per far “naufragare” i parmigiani costretti a camminare in pozzanghere simili a laghetti. Motivo? La mancata pulizia di strade e marciapiedi dal fogliame, ragion per cui i tombini in tanti casi non sono riusciti a far defluire la pioggia perché ostruiti”.

Arturo Dalla Tana, consigliere comunale del gruppo Vignali va all’attacco dell’amministrazione per quello che definisce “l’ennesimo inciampo di una amministrazione che affronta ogni problema con troppa superficialitàspesso associata a colpevole disattenzione. Lo abbiamo detto pochi giorni fa stilando il bilancio, a nostro parere negativo, dei primi due anni della giunta Guerra: la città è abbandonata a se stessa e non si vedono all’orizzonte cambi di passo per invertire una tendenza assai negativa”.

“L’estate è iniziata con il problema dell’erba alta nelle aree verdi – prosegue Dalla Tana – causata dall’incredibile ritardo con il quale è stato assegnato l’appalto per la manutenzione del verde pubblico. Poi l’intensificarsi dei fenomeni di microcriminalità (al ritmo di uno o più al giorno) che hanno ingigantito a dismisura il senso di insicurezza dei parmigiani senza che il Comune facesse sentire la sua voce magari mettendo in campo iniziative che coinvolgano maggiormente la polizia municipale su questo fronte. E ancora, lo scempio del luna park in Cittadella e i tanti cantieri “lumaca” sparsi per la città”.

“L’elenco delle cose non fatte e delle promesse non mantenute è lunghissimo e a questo si aggiungono i disagi per un banale temporale come è avvenuto ieri. Può sembrare un piccolo problema ma in realtà è la prova provata che anche sulle questioni minimali come la pulizia di strade, marciapiedi e tombini questa amministrazione sia fortemente carente”.

“Sappiamo già che anche questa volta il sindaco farà orecchie da mercante evitando di giustificarsi. Ma sappiamo anche che i parmigiani sono molto attenti e di certo non si accontenteranno della silenziosa indifferenza di chi governa questa città”.