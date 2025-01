Piscina al Lido Valtermina: il Comune di Traversetolo prosegue nel percorso per realizzarla

Prende forma la realizzazione della nuova piscina al Lido Valtermina. L’amministrazione comunale Traversetolo, infatti, ha presentato domanda per partecipare al bando della Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale.

Presupposto per richiedere il contributo è stata la predisposizione del progetto di fattibilità economica a cura dell’ufficio Tecnico del Comune in collaborazione con la giunta comunale.

Gli esiti del bando si avranno entro fine febbraio 2025 e allora si saprà se il progetto entrerà in graduatoria per ottenere il finanziamento regionale.

La realizzazione dell’impianto natatorio, così come progettato, ha un costo di un milione e mezzo di euro, di cui è prevista la copertura di un terzo dal suddetto bando regionale, un terzo dall’accensione di un finanziamento con Istituto credito sportivo e un terzo da sponsorizzazioni di imprenditori locali.

La piscina sorgerà nell’area in cui attualmente è presente il bocciodromo, di cui è prevista la demolizione in corso d’anno per essere ricostruito tra l’area feste e il palazzetto dello sport, liberando così la zona dove realizzare il nuovo impianto.

Proprio questo rappresenta un nodo da sciogliere nell’iter che porterà alla costruzione della piscina, come spiega l’assessore all’Urbanistica Michele Lanzi: “La giunta comunale sta facendo passi avanti in un percorso che è complesso e non breve: innanzitutto siamo in attesa di sapere se verrà finanziato lo spostamento della bocciofila, per il quale abbiamo partecipato a un altro bando regionale che ci vede in graduatoria. Ma soprattutto l’elaborazione del progetto della nuova piscina è stato il frutto di una serie di incontri con ditte specializzate che hanno definito l’entità dell’opera pubblica e in particolare la futura sostenibilità gestionale. Oltre alla partecipazione al bando regionale per avere un contributo, abbiamo avviato un tavolo di confronto con associazioni e imprese locali, che hanno risposto positivamente e hanno formalizzato la loro disponibilità a sostenere economicamente il progetto”.

Sono previste una piscina semi olimpionica di 25 per 12,5 m scoperta e una piscina ridotta di 6 per 12,5 m che, con una copertura mobile, sarà utilizzabile anche nei mesi invernali per ospitare i corsi di nuoto, le attività riabilitative, i corsi per persone con disabilità e i corsi per le persone anziane. Ci saranno, inoltre, il blocco spogliatoi, il punto ristoro e l’area verde solarium attrezzata con ombrelloni, lettini e campo da beach-volley.

“La nuova piscina è stata inserita nelle linee di mandato della nostra amministrazione – commenta il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto – innanzitutto perché va a soddisfare un’esigenza avvertita da tempo dai cittadini di tutte le età, che attualmente si vedono costretti a frequentare piscine distanti anche 20 km da Traversetolo e perché la realizzazione al Lido Valtermina farà sì che questo complesso diventi luogo dove poter praticare un elevato numero di attività sportive, da ultimo il padel. Ricordo anche che, come tutte le opere pubbliche avviate e portate a termine dall’amministrazione, l’impianto è stato progettato in modo sostenibile dal punto di vista ambientale”.

Diversi gli aspetti che rispondono a questo requisito: la produzione di acqua calda con pannelli solari; la copertura verde; il riscaldamento degli ambienti con pannelli fotovoltaici così come la produzione di energia elettrica; il recupero delle acque piovane per l’impianto idrico-sanitario, l’isolamento dei fabbricati con cappotto termico; l’utilizzo di materiali riciclati; l’utilizzo di legni certificati.