Pizzarotti: “Cercheremo di ridurre le rette scolastiche”. Lega: “Sia sconto vero, non atto formale”

“Le famiglie parmigiane con i bambini a casa – cosa doverosa e giusta – non possono accollarsi il costo delle difficoltà dovute al coronavirus, per questo stiamo studiando un provvedimento che intenda assicurare un ridotto pagamento delle rette scolastiche.” Lo scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti (leggi anche comunicato della Lega di Parma del 3 marzo)

“Ora è difficile quantificare la riduzione effettiva per singola famiglia: tutto è ancora in evoluzione, per avere un quadro chiaro dobbiamo attendere le decisioni future del governo sul sistema scuola. Ma l’obiettivo è solo uno: aiutare e tutelare le famiglie parmigiane con i bambini a casa, sgravando il costo delle rette. Vi terremo aggiornati.”

CORONAVIRUS: BENE RIDUZIONE RETTE ASILI, SIA SCONTO VERO, NON ATTO FORMALE

“Apprendiamo dai social network che il sindaco Pizzarotti e l’assessore Seletti hanno raccolto la proposta della Lega di ridurre le rette alle famiglie che, a causa della chiusura forzata, non hanno potuto mandare i propri figli in scuole e nidi d’infanzia. Bene!

Visto che i termini della riduzione non sono ancora stati indicati dal Comune, auspichiamo che non si tratti di un atto formale, ma che vengano scontati per intero tutti i giorni di chiusura dei servizi educativi.”

Così il Gruppo della Lega in Consiglio comunale.