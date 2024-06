Placement: dalla Regione 780mila euro all’Università di Parma per valorizzare i talenti

Dalla Regione Emilia-Romagna 780 mila euro all’Università di Parma per la valorizzazione dei talenti. Il risultato nasce dalla partecipazione di Unipr al Bando della Regione destinato agli Atenei e agli Istituti AFAM e volto a favorire “azioni per la qualificazione di servizi di accompagnamento al lavoro (placement) e sostegno alle carriere”. Con il progetto “Unipr4talents: talentuosi si diventa” l’Università di Parma si è piazzata al secondo posto ottenendo il contributo massimo possibile, ovvero 780 mila euro per il prossimo triennio di attività.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie a un lavoro di squadra cui hanno contribuito i Delegati del Rettore delle varie aree coinvolte, la U.O Orientamento e Job Placement, la U.O. Tirocini, l’Area Sistemi Informativi, la U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell’Innovazione, Prorettori, Prorettrici e dirigenza amministrativa.

Il progetto si inscrive e si sviluppa in una visione dell’Università di Parma come istituzione in costante divenire, chiamata a fronteggiare le nuove sfide poste dalla dinamicità del mondo del lavoro, da una parte istituendo relazioni più solide e proficue con le realtà produttive e dall’altra contrastando il disallineamento tra offerta formativa e vocazione occupazionale del territorio.

L’obiettivo ultimo delle varie azioni previste è la realizzazione di un salto qualitativo nel livello di efficacia delle strutture di relazione tra il sistema universitario e il mondo dell’impresa locale e regionale, con l’obiettivo di far evolvere il concetto di matching tra domanda e offerta in una collaborazione continuativa per orientare e valorizzare i talenti. L’intento è rendere strutturale e ramificato il contatto tra Università ed ex studentesse e studenti, tenendo una traccia più completa possibile delle loro traiettorie occupazionali, approntando specifiche mappature sull’effettiva valorizzazione delle rispettive competenze e su aree formative di miglioramento.

La candidatura è stata presentata in partnership con IFOA, in qualità di partner attuatore, e con i Comuni di Parma e di Piacenza, in qualità di partner promotori.