Podere Stuard: Di Zucca in Zucca, il 20 settembre la festa che celebra l’ortaggio simbolo d’autunno

L’ortaggio simbolo dell’autunno, la zucca, sarà il grande protagonista de “Di Zucca in Zucca”, la festa organizzato venerdì 20 settembre, al Podere Stuard (strada Madonna dell’Aiuto 7/A San Pancrazio, Parma) per far conoscere la grande biodiversità di questo frutto, attraverso un itinerario culturale e gastronomico.

Quest’anno il tradizionale appuntamento dedicato alla scoperta della zucca si arricchisce della presentazione, alle ore 18.30, del libro “Notte di Polvere” (Edizioni Pendragon), un giallo scritto da Romilda Scaldaferri, autrice bolognese, amica del Podere Stuard e molto conosciuta nel territorio parmense per la sua attività di formatrice e coach aziendale, che condurrà il pubblico in una piacevole chiacchierata, avvolta da un’atmosfera di mistero.

La serata di fine estate, organizzata nell’accogliente struttura agreste del Podere Stuard, proseguirà alle ore 19.30 con l’esposizione delle antiche varietà di zucche e di verdure biologiche coltivate in azienda, oltre ad offrire l’opportunità ai partecipanti di salutare i piccoli anatroccoli di anitra muta, nati domenica scorsa attorno al laghetto.

Gran finale, alle 20 circa, con la cena tematica a base di zucca, realizzata dalle chef di Pasta Lab e accompagnata dal pane alla zucca di Impasto Zero. Il menù prevede: Fantasia di antipasti alla zucca (tortino, vellutata, zucca al forno), Tortelli di zucca conditi con burro e Parmigiano Reggiano, Crostata di zucca e meringa (costo 26 euro, escluso il bere). Per partecipare alla cena occorre prenotarsi al tel. 0521 1812735, oppure mail commercio.podere@stuard.it

Gli eventi si terranno anche in caso di pioggia.