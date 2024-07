Polo infanzia Università di Parma: il 17 luglio riaprono le iscrizioni per la scuola dell’infanzia

Dopo la chiusura del bando e lo scorrimento delle graduatorie, sono ancora disponibili alcuni posti per la sezione di scuola dell’infanzia del Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma. Per questo l’Ateneo ha deciso di riaprire le iscrizioni per i posti residui: da mercoledì 17 luglio a martedì 23 luglio.

Questi i posti disponibili:

1 posto per nate/i nel 2021

7 posti per nate/i nel 2020

7 posti per nate/i nel 2019

Per info, tariffe, carta dei servizi e modalità di iscrizione si potrà fare riferimento alla pagina del Polo sul sito web dell’Università di Parma: https://www.unipr.it/poloinfanzia .

Il Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma

Il Polo per l’Infanzia accoglie bambine e bambini della fascia 0-6 anni al Campus Scienze e Tecnologie nell’ambito di un nido d’infanzia e di una scuola dell’infanzia integrati.

I servizi del Polo sono destinati in via prioritaria a studentesse, studenti e personale dell’Università di Parma, ma sono aperti anche all’utenza esterna.

Il progetto nasce primariamente dall’esigenza di rispondere sia ai diritti di cura e di educazione delle bambine e dei bambini sia ai bisogni delle famiglie di essere accompagnate nel loro importante compito educativo, nella prospettiva di una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ed è finalizzato alla promozione dello sviluppo e degli apprendimenti delle bambine e dei bambini e alla partecipazione degli adulti (famiglie, équipe educative, comunità), in un’ottica inclusiva e innovativa.

Il progetto si sviluppa a partire dalle più recenti direttive in materia di servizi per l’infanzia e dalla qualificata esperienza dei Servizi per l’Infanzia presenti sul territorio, nel quadro della consolidata collaborazione di quegli stessi Servizi con l’Università di Parma a livello di ricerca, formazione e innovazione.

L’identità pedagogica e i presupposti educativi chiave del Polo sono stati definiti da un Comitato scientifico di esperte ed esperti individuati dall’Ateneo, che mantiene supervisione e regia del progetto, mentre la gestione del Polo è stata affidata ad Auroradomus Cooperativa Sociale ONLUS, area sociale del Gruppo COLSER-Auroradomus, per il triennio 1° settembre 2024 – 31 luglio 2027.

La struttura, collocata nel verde all’interno del Campus Scienze e Tecnologie, è un edificio completamente ecosostenibile di nuova costruzione, progettato dall’architetto Enrico Molteni e realizzato grazie alla Convenzione fra Ateneo e Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari nell’ambito di un più ampio e condiviso progetto di inclusione.