Ponte della Navetta, interrogazione al Ministro di Campari (Lega) per riapertura

“Ho rivolto un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture per sapere perché a 6 anni dal crollo e ad un anno e mezzo dall’inaugurazione della nuova struttura, il Ponte della Navetta non è ancora aperto al traffico ciclopedonale.

I lavori per il rifacimento del ponte, spazzato via dall’esondazione del Baganza del 2014, sono terminati nel 2019 e nello stesso anno il ministro delle infrastrutture venne a Parma ad inaugurarlo. Da allora non è mai stato aperto al transito. Una situazione incomprensibile che penalizza i cittadini. Per questo ho sollecitato l’attenzione dell’attuale ministro.”

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega.