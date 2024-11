Pontremolese, Alinovi (Effetto Parma): “Il raddoppio sembra ormai un’utopia se non una presa in giro”

Michele Alinovi, presidente del Consiglio Comunale di Parma, eletto fra le fila di Effetto Parma, interviene per parlare del raddoppio della linea ferroviaria ‘pontremolese’.

“È passato ormai quasi un anno quando il 20 dicembre 2023, nella commissione Trasporti della Camera, il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami rispose all’interrogazione della deputata del PD Valentina Ghio, dicendo che per l’avvio dei lavori del raddoppio della Pontremolese nella tratta Parma-Vicofertile, previsto nel corso del 2024, mancano ancora 113 milioni di euro su un totale di 473 milioni di euro”.

“Siamo a fine 2024 e da allora nulla pare essere cambiato se non che il costo dell’intervento è ulteriormente lievitato a 486 milioni di euro, per l’aumento prezzi derivante dal caro materiali, mentre il finanziamento ministeriale resta ancora fermo a 360 milioni di euro, nonostante vi siano tutte le autorizzazioni necessarie – comprese quelle di Comune e Regione – per appaltare l’opera che, come ha dichiarato a giugno il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, è strategica e rientra tra le infrastrutture necessarie alla competitività del paese e alla mobilità nelle aree urbane”.

“Ma nonostante gli annunci e le rassicurazioni del Governo tutto tace con buona pace del cronico deficit infrastrutturale del nostro territorio, della tanto proclamata “cura del ferro” per merci e passeggeri, dell’importanza di avere un collegamento efficace con il porto de La Spezia per garantire alla nostra regione un secondo sbocco al Mediterraneo oltre al porto di Ravenna.

Credo che qui sia in gioco anche la credibilità di questo Governo, che deve decidere con fatti concreti – mettendo quanto manca per appaltare la Parma-Vicofertile – se la Pontremolese è “strategica” per Parma e per il paese oppure no. Saranno poi i cittadini a giudicare, gli stessi che ci chiedono aggiornamenti e che abbiamo coinvolto negli incontri pubblici sulla Pontremolese in vista delle delibere che abbiamo poi approvato in Consiglio Comunale, cittadini che a mio modo di vedere non vanno delusi”.