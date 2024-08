Pontremolese ferroviaria, Fregolent (IV): “da governo ennesima presa in giro”

“Alla richiesta di stanziare entro il 2024 le risorse necessarie alla realizzazione e al completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Pontremolese il governo ha risposto con un’altra presa in giro, è inaccettabile!”

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, firmataria di un ordine del giorno al decreto Infrastrutture, che spiega: “L’opera era stata già approvata dal governo Draghi, ma ora risulta che i cantieri registrano ritardi per la mancanza dei fondi necessari a coprire il costo della prima fase realizzativa. Parliamo di un’opera strategica che congiunge Parma con la dorsale Tirrenica e – sottolinea – ogni ritardo genera danni a tutto il sistema dei trasporti, considerando che La Spezia è uno dei cuori pulsanti della logistica italiana. Purtroppo il governo, invece di accogliere il mio ordine del giorno e porre rimedio a inaccettabili ritardi, ha scelto di lavarsene le mani e trasformarlo in una raccomandazione, con buona pace dell’interesse strategico per l’economia italiana”.