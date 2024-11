Poste Italiane: a Borgotaro dopo la trasformazione in ufficio Polis, installato Atm di nuova generazione

Poste Italiane ha installato a Borgo Val di Taro un nuovo modello di Atm Postamat di nuova generazione dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

L’ufficio di Borgo val di Taro, sito in via Cesare Battisti 3, trasformato in ufficio Polis – Casa dei servizi digitali dove all’interno sono già presenti alcuni primi servizi come la possibilità di richiedere i certificati Inps e i certificati anagrafici Anprtramite servizio Totem, vede anche l’installazione di questo nuovo modello di Atm innovativo che sostituisce il vecchio modello.

Il nuovo Atm Postamat è dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, consente, rispetto ai modelli precedenti, di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.