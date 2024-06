Presentazione del nuovo Regolamento dell’Università di Parma in materia di brevetti

Si terrà martedì 11 giugno alle 16 nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale dell’Università di Parma l’evento di presentazione del nuovo Regolamento dell’Ateneo in materia di brevetti e tutela delle invenzioni.

Il nuovo regolamento integra le modifiche alla normativa sulle invenzioni accademiche introdotte dalla Legge n.102/2023, “Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al D.lgs n. 30/2005”.

Le nuove disposizioni ridefiniscono il regime della titolarità dei diritti di invenzione all’interno delle università.

L’incontro, di carattere divulgativo e informativo, offrirà una panoramica delle modifiche normative, approfondendo le implicazioni per ricercatrici, ricercatori e docenti e le procedure aggiornate per il deposito dei brevetti. In apertura i saluti del Rettore Paolo Martelli, cui seguirà un’introduzione a cura del Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico Daniele Del Rio e l’intervento del Presidente della Commissione Brevetti di Ateneo Cesare Galli.

È possibile partecipare in presenza previa iscrizione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’incontro sarà inoltre trasmesso in streaming sul canale YouTube di Ateneo.

Il testo completo del nuovo regolamento è disponibile nella pagina web ufficiale sul sito di Ateneo.

Per tutte le info è possibile contattare la UO Valorizzazione della ricerca e promozione dell’innovazione: uovalorizzazionericerca@unipr.it