Progetti cooperazione internazionale finanziati dalla Regione: due sono “made in Parma”

La Ong “Parma per gli altri” lavorerà nelle comunità rurali nelle regioni di Dawro Konta, Hadiya e Oromia, in Etiopia. Un numero crescente di giovani abbandona le aree rurali per mancanza di lavoro, problema aggravato dagli effetti dirompente dei cambiamenti climatici. Il progetto punta perciò a favorire una migliore gestione sostenibile del patrimonio forestale e dei terreni agricoli, incrementando il reddito delle persone grazie a tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale e favorendo l’ottimizzazione delle infrastrutture idriche che consentono l’incremento delle attività agricole.

L’associazione “Mani” realizzerà un progetto pensato per le donne e per la tutela dell’ambiente nelle comunità rurali del Senegal. Tra le attività previste vi è la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la promozione di una istruzione scolastica di qualità, un lavoro sulla consapevolezza ambientale anche attraverso il teatro, la tutela della salute femminile e la formazione finalizzata alla partecipazione femminile su scelte comunitarie ed economiche. Al centro del progetto il ruolo femminile per lo sviluppo sostenibile del territorio.