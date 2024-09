Progetti in Comune, idee, esperienze, energie per le Scuole di Parma: presentata la II edizione

È stata presentata questa mattina, alla Casa della Musica, a insegnanti, professioniste e professionisti della scuola, la seconda edizione di “progetti in Comune. Idee, esperienze, energie per le Scuole di Parma“, il catalogo digitale che raccoglie un’ampia gamma di proposte progettuali educative destinate alle scuole della città e rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni.

Sono intervenuti Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, e Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale.

Il catalogo 2024-2025 è stato illustrato dall’Assessora Bonetti che ha dichiarato: “Il catalogo dei progetti scolastici e la giornata di presentazione alle scuole hanno avuto alla prima edizione, lo scorso anno, un buon riscontro da parte dei dirigenti e dei docenti interessati. Questo ci ha spinto a riproporre l’iniziativa, cercando di migliorare ulteriormente il catalogo in termini di chiarezza e fruibilità e l’organizzazione della giornata per le scuole. Alla base ancora una volta l’idea di fare rete all’interno della comunità educativa di Parma, aiutando a costruire relazioni, provando a valorizzare nuovi stimoli progettuali rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. La scuola oggi è posta quotidianamente di fronte a sfide inedite e dobbiamo essere tutti consapevoli della necessità di sostenere educatori, insegnanti e tutto il personale nel loro lavoro, provando ad attivare la comunità in percorsi condivisi a servizio proprio della scuola”.

Il progetto

Il progetto, promosso dal Settore Servizi Educativi del Comune di Parma in collaborazione con il LED – Laboratorio Energieducative Didattiche, ha l’obiettivo di fornire alle scuole uno strumento di facile consultazione che permetta un accesso semplice e immediato ai progetti dedicati a tutte le fasce di età.

L’iniziativa è risultato del sistema formativo del territorio e della valorizzazione del potenziale educativo, nato grazie alla sinergia fra scuole e città. La seconda edizione del catalogo digitale torna con importanti aggiornamenti, tra cui un’impostazione grafica pensata per una fruizione ancora più semplice ed efficace e l’introduzione, accanto al catalogo dei progetti, di un’agenda eventi che consentirà di monitorare in tempo reale gli appuntamenti (mostre, rassegne, spettacoli e incontri) che il Comune organizzerà via via nel corso dell’anno scolastico.

Il catalogo digitale include duecentosettanta proposte, presentate dai Settori del Comune di Parma e da oltre cinquanta associazioni del Terzo Settore operanti nelle aree della cultura, della salute, dell’ambiente, dello sport, della cooperazione e dei diritti, da agenzie formative, aziende locali e associazioni imprenditoriali del territorio. I progetti spaziano in vari ambiti tematici: pari opportunità e diritti, orientamento e competenze, arte e linguaggi creativi, emozioni e relazioni, ambiente e sostenibilità, cittadinanza e memoria, scienza e tecnologia, sport e benessere, alimentazione e salute. Queste proposte sono suddivise per ordine scolastico e rispondono alle diverse esigenze educative di Nidi e Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Le scuole possono esplorare il catalogo digitale e selezionare le proposte più adatte alle proprie esigenze sul sito di LED www.ledparma.it

Dopo l’illustrazione del catalogo, è stato proiettato “Bolle di Sapone“, il cortometraggio che racconta sfide e possibilità del futuro, realizzato dalle studentesse e dagli studenti delle Scuole Secondarie Bodoni, Giordani, Toschi e Ulivi, grazie al supporto e alla collaborazione del regista Fabio Mollo, nell’ambito del Progetto “Respira con il Cuore” e selezionato per il Giffoni Film Festival.

Per tutta la giornata insegnanti, professioniste e professionisti della scuola hanno potuto visitare i moltissimi stand informativi che le associazioni e i soggetti coinvolti nel progetto hanno allestito negli spazi esterni della Casa della Musica.

I partecipanti e le partecipanti hanno potuto seguire una visita alla mostra “Un prodigio della musica: il pianista Miecio Horszowski“, guidata dalle Responsabili della Casa della Musica del Comune di Parma.