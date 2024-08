Provincia di Parma, Progetto Co.Di.Re.: un passo avanti per il cittadino europeo e globale

La Provincia di Parma continua a dimostrarsi un punto di riferimento fondamentale per la promozione dell’integrazione europea e globale attraverso il suo impegno costante e lungimirante. In questo contesto, il progetto CO.DI.RE. (AID 012618/01/6) emerge come un’iniziativa chiave per il coinvolgimento attivo dei cittadini nel diventare cittadini europei e globali.

Il progetto CO.DI.RE., sostenuto dalla Provincia di Parma e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con un contributo di €252.000,00, pari al 90% del costo totale di €280.000,00, mira a fornire strumenti e opportunità per avvicinare i cittadini alle tematiche europee e internazionali. Attraverso una serie di attività educative, formative e informative, CO.DI.RE. facilita la comprensione dei valori europei e promuove una partecipazione consapevole e attiva nella comunità globale.

Il Ruolo della Provincia di Parma

La Provincia di Parma, con il suo Ufficio Europa, , ha sempre posto grande enfasi sull’importanza di creare connessioni tra i cittadini e l’Unione Europea. Questo ufficio non solo facilita l’accesso ai piccoli Comuni a risorse e informazioni cruciali, ma funge anche da ponte per progetti internazionali che beneficiano direttamente la comunità locale. Il sostegno a CO.DI.RE. è un ulteriore esempio di come la Provincia di Parma stia investendo nel futuro dei suoi cittadini, offrendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per navigare con successo in un contesto sempre più globalizzato. Con il sostegno della Provincia di Parma inoltre, anche i Comuni più piccoli hanno la possibilità di accedere a progetti europei, a scambi di esperienze con Paesi europei, insomma riescono a sentirsi parte di questo grande sogno che è l’Europa unita nella pace.

L’Impatto di CO.DI.RE. sui Cittadini

Grazie al progetto CO.DI.RE., i cittadini di Parma stanno avendo l’opportunità di:

– Acquisire una maggiore consapevolezza sulle politiche e le istituzioni europee.

– Partecipare a workshop e seminari che promuovono l’educazione civica europea.

– Accedere a programmi di scambio culturale e formativo con altri paesi europei.

– Sviluppare competenze linguistiche e interculturali essenziali per la cittadinanza globale.

Testimonianze di Successo

Numerosi partecipanti hanno già beneficiato delle iniziative di CO.DI.RE., riportando esperienze positive che hanno arricchito il loro bagaglio culturale e personale. “Partecipare al progetto CO.DI.RE. mi ha permesso di comprendere meglio il mio ruolo di cittadino europeo e di contribuire attivamente alla mia comunità,” dice Nicola, un partecipante al programma.

“La vocazione alla Cooperazione” – afferma il presidente della provincia di Parma Andrea Massari – “è principio fondamentale delle Provincie. Essendo enti di area vasta, collegano, collaborano e interagiscono con tutti gli attori del territorio; dando sostegno ai comuni, alle scuole del territorio e alle aziende insediate”.

Il progetto CO.DI.RE., con il fondamentale supporto della Provincia di Parma, rappresenta un passo avanti significativo verso la costruzione di una comunità più coesa e consapevole. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente e a sfruttare le opportunità offerte da questa importante iniziativa.