Provinciali, Russo e Bonu (FdI): “FdI ha raccolto consensi anche civici”

Sulle elezioni provinciali, intervengono l’On. Gaetana Russo di Fratelli d’Italia e il neo coordinatore degli enti locali per la federazione provinciale di Parma, Massimiliano Bonu.

<<É stato un buon risultato per il nostro partito che elegge un rappresentante in Consiglio Provinciale, Massimo Cazzini, che sono sicura saprà rappresentare al meglio i numerosi consiglieri comunali di FDI, ma anche le forze civiche che ci hanno sostenuto. Ci fa piacere che FDI sia stata capace di raccogliere, numeri alla mano, consensi provenienti anche dai consessi civici, pur essendoci 2 liste non partitiche in questa tornata elettorale, segno di una forza di partito che sa aprirsi e coinvolgere sensibilità nuove. Auguro al presidente Fadda buon lavoro, e di saper rappresentare la Provincia al meglio, raccogliendo gli “insegnamenti” di questa competizione elettorale>> esordisce l’on. Russo.

<<E’ stato frutto di un lavoro di squadra, che ha coinvolto sia Massimo Cazzini che Maria Teresa Gardelli, che ha comunque ottenuto un ottimo risultato personale, e che ha sfiorato l’elezione per un pugno di voti, non facendo scattare il quinto consigliere per la minoranza, risultato questo di una realtà in fermento, in continua crescita, sia in città che in provincia, dimostrando come siano tanti gli eletti che vogliano un dialogo aperto con noi>> conclude Bonu.