Quartieri in Festa, al Montanara si conclude l’edizione 2024

Si conclude domenica 13 ottobre con la Festa del Quartiere Montanara la rassegna Quartieri in Festa 2024, l’iniziativa promossa dal Comune di Parma, in collaborazione con Ascom Confcommercio Parma, Confesercenti Parma, Acer Parma, Chiesi Farmaceutici e organizzata da Edicta scrl.

Con la Festa del Quartiere Montanara (l’evento che ha fornito il modello per tutta la rassegna grazie all’Associazione Montanara Insieme che l’ha sviluppata negli anni) si chiude quindi il ciclo 2024, ospitando decine di eventi a partire dagli spettacoli per bambini del Verdi Off, a quelli del bando Pace, oltre ai tanti altri messi in campo dalle associazioni del quartiere per la giornata di festa.

Un momento significativo sarà quello, alle 18, per ricordare il decimo anniversario dell’alluvione nel quartiere, provocata dall’esondazione del torrente Baganza, a distanza di dieci anni esatti dal 13 ottobre 2014.

Tra i tanti altri eventi in programma, ci sarà lo spettacolo dei burattini di Farebaracca, offerto da Acer Parma, che si terrà in via Sbravati, vicino alla Chiesa delle S.S. Stimmate, mentre la scuola di musica Cem Lira proporrà un laboratorio di musica e due concerti nell’ambito dalla programma del Bando Pace “Prove di interculturalità”: alle 12.30 sul palco mobile si esibiranno The Kicks e alle 18 il Kanuteh Duo, composto dal griot gambiano Jabel kanuteh e dal percussionista Marco Zanotti, che proporranno un’esperienza musicale derivata dalla tradizione africane e orientata alla contemporaneità.

La giornata sarà anche l’occasione per poter conoscere i Laboratori di Quartiere, il progetto Co.Di.Re. di promozione della cittadinanza globale e il percorso Digitale Facile, attraverso gli stand dedicati.

Tra le tantissime proposte delle associazioni, ci sarà il concerto proposto dal Circolo Arci Minerva (dopo le 17), i giochi per ragazzi a cura di Tuttimondi Asp, Il Grillo Parlante, Psychelab, i racconti mitologici dell’antica Grecia proposti ai ragazzi da parte della Comunità Ellenica, i laboratori di Teatro Pecado di Diboccainbocca Aps. E poi danza, con Parma Danza Aps, Associazione Scanderbeg, le danze greche, i dj set proposti dai locali della via, che, come da tradizione, offriranno un’occasione per gustare ottimo cibo.

Sarà presente la Cooperativa Ecole con il van laboratorio per il composharing, mentre Pantarei proporrà le camminate metaboliche: Imma Amato con la Dance Fitness proporrà un modo diverso per tenersi in forma, mentre alle 15 si svolgerà una passeggiata sul Baganza, sull’argine teatro dell’alluvione dieci anni fa.

Non mancherà l’arte con le opere di Bruno Borelli, Gianni Rodolfi e le caricature di Daniele Saccani.

Alle 16.30, nella biblioteca Malerba, inaugurazione della “Biblioteca dei semi”, creativo progetto di Tintura Madre Aps.