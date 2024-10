Tenta di rubare un paio di pantaloni da Zara, in via Cavour: arrestato straniero

La Polizia di Stato, nella serata di ieri, ha arrestato un uomo di origine marocchina, gravemente indiziato di essere autore di una rapina impropria avvenuta in pieno centro, nonché di essere autore di lesioni personali ai danni dell’addetto alla vigilanza dell’esercizio in questione.

Nel tardo pomeriggio, un uomo sulla trentina di anni, è stato notato entrare nel negozio Zara dall’addetto alla sicurezza che vigilava all’ingresso dell’esercizio di via Cavour.

Avvedutosi del fare sospetto del cliente, ne ha seguito gli spostamenti, anche grazie al sistema di video sorveglianza. Ma, a causa dell’affluenza di gente nel negozio, a un certo punto lo ha perso di vista.

Dopo pochi minuti, l’uomo ha provato a uscire dal negozio facendo scattare l’allarme antifurto ed è stato fermato dall’addetto alla vigilanza che, nel mentre, aveva verificato sul palmare in uso ai dipendenti che il prodotto corrispondente alla placca antitaccheggio che aveva fatto scattare l’allarme era costituito da un paio di pantaloni per il valore di 30 euro circa.

L’operatore della sicurezza, a questo punto ha invitato il giovane a seguirlo in disparte per un controllo fiscale, ma in quel frangente il marocchino, giustificandosi con un tono di voce alto, si è rifiutato di seguirlo per proseguire col controllo e aggrediva l’addetto. L’uomo urlandogli in faccia e proclamandosi innocente, lo ho spintonato con violenza, piegandogli e stringendogli il braccio con forza.

Durante la colluttazione sono però caduti i pantaloni che erano stati occultati sotto la felpa e l’addetto riusciva ad avvisare la titolare del negozio e a far contattare immediatamente il 113, mentre l’uomo tornava a spintonarlo con violenza e lo colpiva con una testata sull’arcata soppraccigliare.

All’arrivo tempestivo delle Volanti, gli operatori, a colluttazione ancora in atto, sono riusciti a bloccare l’uomo mettendo fine all’aggressione.

Il soggetto, a seguito delle formalità di rito, è stato arrestato per il reato di rapina impropria e lesioni personali.

Con il rito direttissimo di questa mattina, è stata disposta la convalida dell’arresto e l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare personale el divieto di dimora nel Comune di Parma.