Rapinarono tre coetanei davanti al Tetro Regio il 22 agosto scorso: denunciati cinque minorenni

In data 17 ottobre la Polizia di Stato di Parma, ha deferito alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna cinque ragazzi gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina perpetrata ai danni di tre minorenni avvenuta a Parma nella serata del 22 agosto.

Nell’occasione, tre giovani amici, mentre si trovavano davanti al Teatro Regio, venivano avvicinati con una banale scusa da un gruppo di coetanei.

Una volta raggiunti dalla comitiva, le tre vittime venivano accerchiate da cinque ragazzi che, sotto la minaccia di un coltellino, e a più riprese, cercavano di rapinarli alla ricerca di soldi e smartphones.

In particolare un primo ragazzino, dopo essere stato accerchiato dagli aggressori, e avvicinato da uno di essi con la richiesta di una sigaretta, veniva da questi scaraventato a terra e derubato delle scarpe da ginnastica e del telefono cellulare.

Gli aggressori, non soddisfatti di quanto sottratto, si avventavano anche sugli altri due giovani e, dopo averli accerchiati e percossi, sottraevano ad uno dei due le scarpe da ginnastica per poi dileguarsi.

L’attività di indagine condotta dal personale della locale Squadra Mobile, svolta attraverso la visione delle immagini immortalate dai sistemi di videosorveglianza, l’escussione delle parti offese, l’acquisizione delle relative denunce, consentiva, anche attraverso l’analisi dei social network e dei riconoscimenti fotografici, di identificare gli autori della rapina, già precedentemente indagati per analoghi episodi delittuosi.

Alla luce delle risultanze investigative, i cinque minorenni, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio venivano denunciati per rapina in concorso.

Questura di Parma