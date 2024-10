Recital Verdiano sabato 12 ottobre a Basilicanova nell’ambito del “Verdi Off”

Sabato 12 ottobre alle ore 18,00 presso la Sala Amoretti di Basilicanova (Via Falcone 2) appuntamento con il Verdi Off.

In scena “Recital Verdiano”, un viaggio tra le opere della produzione verdiana attraverso le arie più celebri e i momenti musicali più significativi interpretati dai solisti delle classi di canto del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Coordinamento musicale a cura di Donatella Saccardi.

Ingresso libero e gratuito.

“Per noi è importante continuare questa collaborazione con il Teatro Regio, e in particolare con la rassegna “Verdi Off”, perché significa far conoscere una parte fondamentale della nostra identità, della nostra cultura e della storia di Parma, quella cioè legata alla lirica e al grande Maestro Giuseppe Verdi; significa continuare a viverla, anno dopo anno, tramandarla ai nostri figli e alle nuove generazioni. Quest’anno abbiamo lavorato con le scuole dell’infanzia, che hanno ospitato “Il Ballo in maschera”, con i bambini e le bambine delle nostre scuole materne e sabato ci attende il Recital Verdiano alla sala Amoretti, che sarà aperto a tutti. E speriamo possa essere ancora una volta un successo, sia in termini di partecipazione che di contenuti”. – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo



“Quest’anno avremo la straordinaria partecipazione dei solisti delle classi di canto del Conservatorio di Parma, un fatto estremamente positivo. Sarà un orgoglio vedere i giovani portare Verdi nel nostro Comune, tramandare e sostenere non solo le eccellenze ma anche le bellezze del nostro territorio, tra cui la musica del Maestro, che rappresenta la colonna sonora della nostra storia”. – Giuseppe Meraviglia, assessore alla Promozione turistica e culturale del Comune di Montechiarugolo.