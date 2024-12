RegioInsieme: il 12 dicembre, il concerto di Santa Lucia al Ridotto, con la Corale Verdi diretta da Claudio Cirelli

Sarà il Concerto di Santa Lucia in programma al Ridotto del Teatro Regio di Parma giovedì 12 dicembre 2024, alle 18, aperto al pubblico, con ingresso libero (sino a esaurimento posti) ad accompagnare nel nuovo anno la rinnovata e accresciuta collaborazione del Teatro Regio di Parma con Uici, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Parma, nell’ambito delle iniziative di RegioInsieme.

In programma pagine di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Gabriel Fauré, Carl Orff, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Gioachino Rossini, Georg Friedrich Händel, interpretate dalla Corale Giuseppe Verdi di Parma diretta da Claudio Cirelli, con il soprano Ilaria Sicignano, il tenore Lorenzo Marchi, il basso Dario Miranda, accompagnati al pianoforte da Milo Martani.

“Un programma musicale altamente spirituale – spiega il maestro Claudio Cirelli – che accosta pagine corali toccanti, nelle quali si esprimono con grande intensità sentimenti di speranza e fratellanza”.

Da gennaio 2025 riprenderanno le Conversazioni musicali con Laura Minto dell’Uicie il maestro Milo Martani, tre incontri di carattere divulgativo per avvicinarsi alle opere prossime al debutto nell’ambito della stagione lirica, impreziositi dalla partecipazione degli artisti che hanno aderito al Manifesto etico del Teatro Regio di Parma. Gli incontri avranno luogo lunedì 20 gennaio 2025, alle 15 su Giovanna d’Arco; lunedì 31 marzo 2025, alle 15 su La bohème; lunedì 28 aprile 2025, alle 15.00 su Andrea Chénier.

“Le Conversazioni musicali organizzate dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Parma e dal Teatro Regio di Parma rappresentano un’iniziativa straordinaria, capace di arricchire la vita culturale della nostra comunità, promuovendo l’inclusione sociale delle persone cieche e ipovedenti – scrive Marilena Ugolotti vicepresidente Uici di Parma. Questi incontri dedicati alla musica lirica, rivelatisi un vero connubio di note e parole, non solo hanno aperto nuovi orizzonti alla comprensione degli aspetti artistici, ma hanno anche offerto un’opportunità di socializzazione e di condivisione tra i partecipanti”.

“Una delle peculiarità delle Conversazioni musicali è la loro piena fruibilità anche per chi non ha una particolare preparazione musicale. Grazie a un approccio semplice e diretto utilizzato dal maestro Milo Martani e dalla professoressa Laura Minto della locale sezione Uici, gli incontri sono compresi e apprezzati da tutti. Non meno fondamentale è l’apporto dato dagli artisti che si esibiscono in queste occasioni, i quali sanno instaurare col pubblico presente il giusto rapporto empatico. Questo approccio ha favorito la partecipazione di un numero significativo di persone con disabilità visiva, assieme ad amici e familiari, realizzando un’atmosfera conviviale aperta alla reciproca conoscenza”.

“L’esperienza delle Conversazioni musicali con il Teatro Regio non rappresenta solo un’opportunità preziosa per agevolare l’accesso alla musica, avvicinandosi ad un mondo che è in grado di suscitare emozioni e bellissime sensazioni. Questi incontri hanno infatti un ruolo essenziale nel motivare i partecipanti a divenire soggetti più attivi nel panorama culturale. La musica lirica ha una particolare capacità di trasmettere e suscitare emozioni coinvolgenti, il che può stimolare le persone non vedenti a esplorare il mondo dell’arte in un modo nuovo e partecipato”.

“Socializzare, avvicinarsi alla musica in modo semplice, partecipare attivamente; questi gli obiettivi che le Conversazioni musicali rinnovano, contribuendo a stabilire un legame più forte tra il teatro e una parte della comunità particolarmente sensibile all’arte musicale. L’Uici di Parma è pertanto lieta di poter proseguire in questo progetto assieme alla Fondazione Teatro Regio di Parma e a tutte le persone coinvolte in questa iniziativa, nella promozione della cultura per tutti, facendo della musica uno strumento per il rafforzamento delle relazioni tra le persone e per una sempre maggiore partecipazione delle stesse nella società”.

Regioinsieme è il progetto del Teatro Regio di Parma dedicato alle realtà sensibili del territorio, nato per creare opportunità e rendere accessibili spettacoli, concerti, laboratori, percorsi ed esperienze formative, per fare ancora una volta del teatro un’occasione di crescita, di benessere e di arricchimento.