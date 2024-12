Residenti Centro Storico: “La gente triste fa tristi i luoghi”. Grido d’allarme fra criminalità, droga, alcolismo e baby gang

“È la gente triste che fa tristi i luoghi”. La frase di Italo Svevo oggi più che mai risuona con forza nel cuore del centro storico di Parma, oggi alle prese con sfide legate alla criminalità, alla droga, all’alcolismo e al fenomeno delle baby gang.

La nostra città, ricca di storia e cultura, rischia di perdere la sua anima se non si interviene con urgenza per ripristinare la serenità e la sicurezza dei suoi abitanti. Le cronache degli ultimi tempi ci raccontano di episodi che gettano un’ombra sulla bellezza del nostro centro storico, trasformandolo in un luogo meno accogliente e meno sicuro. È necessario un cambio di rotta, un impegno concreto da parte di tutti: istituzioni, forze dell’ordine, cittadini.

Solo attraverso una sinergia tra questi attori sarà possibile riportare il centro storico di Parma al suo antico splendore, facendolo rinascere come luogo di incontro, di cultura e di socialità.

I residenti chiedono con forza alle istituzioni di mettere in campo tutte le risorse necessarie per contrastare la criminalità, prevenire il degrado urbano e promuovere iniziative che possano riavvicinare i giovani ai valori positivi della comunità. È tempo di restituire al centro storico di Parma la sua anima, di farlo tornare a essere un luogo dove le persone possano vivere serenamente e con orgoglio.

Alice – A nome dei residenti del Centro Storico di Parma una voce per tanti