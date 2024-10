Riformisti Emilia-Romagna FUTURA – De Pascale Presidente: presentata la lista di Parma

Le elezioni regionali del 17 e 18 novembre si preannunciano come un appuntamento di grande importanza per il futuro della Regione e di Parma e la lista “Riformisti Emilia-Romagna FUTURA – De Pascale Presidente” nasce per unire le forze riformiste e liberal-democratiche che fanno riferimento all’esperienza di Azione, +Europa, PSI e PRI.

Appoggiamo convintamente la coalizione di centro-sinistra, riconoscendo il buon governo di questi anni, nella consapevolezza delle numerose problematiche che richiedono ancora attenzione.

Tra queste, spiccano le difficoltà infrastrutturali, la prevenzione del rischio idrogeologico, la tutela ambientale, la composizione del mix energetico, la valorizzazione eccellenze enogastronomiche. Vogliamo porre grande attenzione alle sfide legate alla mobilità nelle aree più periferiche e al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone meno popolate, in particolare nelle aree montane.

Inoltre, intendiamo vigilare e progredire nella difesa delle libertà civili ed individuali a livello regionale, dai diritti LGBTQ alla tutela delle minoranze etniche, dalla libertà di scegliere sul proprio fine vita a quella delle donne di decidere come e quando diventare madri senza condizionamenti.

La squadra di candidati per la circoscrizione di Parma è composta da Stefano Mori, Simona Bianchi, Massimo Pinardi e Anna Lisa Reyes, personalità radicate sul territorio e impegnate da anni nel promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il progetto dei Riformisti si propone come un luogo di raccolta delle buone pratiche e delle progettualità espresse dal territorio. L’obiettivo è portare in Consiglio Regionale la voce di un territorio che ha bisogno di un ascolto attento e di risposte concrete. Siamo pronti a raccogliere questa sfida per costruire insieme l’Emilia-Romagna futura.

Azione Parma

+Europa Parma

Psi Parma