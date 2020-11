Rinviate le elezioni Provinciali: nuova scadenza il 31 marzo 2021

Le consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali previste per il 13 dicembre 2020 sono state rinviate e si svolgeranno entro il prossimo 31 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. Lo ha stabilito il decreto legge 148 del 7 novembre.



Soddisfatto il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi: ”Nelle scorse settimane con Upi – l’Associazione delle Province, si è lavorato a livello nazionale per fare rinviare le elezioni dei Consigli provinciali alla prossima primavera – spiega Rossi – In questo frangente, in cui stiamo chiedendo a tutti, ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese, alla scuola di fare sacrifici per contenere la diffusione del virus, sarebbe stato paradossale svolgere comunque una campagna elettorale e far muovere, necessariamente, un migliaio di consiglieri comunali. In questo momento tutta la nostra concentrazione e il nostro impegno sono rivolti al lavoro di coordinamento e di gestione delle questioni legate alla pandemia. Confidiamo quindi tra pochi mesi, a marzo, di poter dedicare la giusta attenzione al rinnovo del Consiglio, che ha e deve avere la sua piena dignità politica ed elettorale.”

Presidente e Consiglio erano stati eletti il 31 ottobre 2018, ma mentre il Presidente dura in carica 4 anni, il normale mandato dei Consiglieri è di solo 2 anni.