Riqualificazione Forma Futuro: bando per l’affidamento di progettazione e lavori

È stato pubblicato il bando per l’appalto integrato che prevede l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la riqualificazione del complesso dell’ente di formazione professionale Forma Futuro, con un investimento di quasi 6,5 milioni di euro finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Nell’area di via La Spezia n. 110, di proprietà della Regione Emilia-Romagna e concessa al Comune di Parma, sono previsti interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico. Gli edifici che si affacciano su via La Spezia saranno migliorati dal punto di vista energetico, senza modifiche strutturali rilevanti, mentre le altre costruzioni saranno demolite e sostituite da due nuovi immobili moderni, destinati ad aule, laboratori, uffici amministrativi e una sala conferenze: spazi rigenerati e adeguati alla normativa vigente, per la sicurezza degli oltre duemila studenti e studentesse che ogni anno si formano negli spazi di Forma Futuro.

L’intervento è strategico per Forma Futuro, ente accreditato alla Regione Emilia-Romagna per la gestione dei corsi finanziati, con la missione di supportare le persone nel percorso formativo. Il progetto prevede un investimento di 6.490.000 euro ed è interamente finanziato all’Agenda Trasformativa per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) del Comune di Parma denominata “Parma 2030: Green e Smart per Tutti”. L’ATUSS di Parma si inserisce all’interno di un programma di investimenti di 110 milioni di euro promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato da risorse del FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale.

La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2026; al termine, la città avrà una struttura riqualificata, funzionale, sicura e accessibile. Gli spazi di Forma Futuro, strategici per la formazione di giovani e adulti, saranno rinnovati ed efficienti, riducendo consumi energetici e costi di manutenzione. Il progetto porterà benefici anche al quartiere Molinetto, con spazi verdi rigenerati e nuove attività. Le aree esterne saranno migliorate con alberature e interventi per mitigare i cambiamenti climatici.

La valorizzazione del complesso di Forma Futuro ha un importante ruolo a servizio di istituzioni, imprese, associazioni e a tutti gli attori dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della provincia di Parma, a sostegno delle politiche attive per la formazione e a contrasto dello “skill mismatch”, il disallineamento tra le competenze possedute da lavoratori e lavoratrici e quelle richieste dal mercato del lavoro.

“I lavori nel complesso di Via La Spezia – ha commentato Francesco De Vanna, Assessore con deleghe a Lavori Pubblici e Politiche del lavoro – sono un intervento fondamentale in un comparto strategico per il futuro professionale della nostra città. Questa riqualificazione riveste un’importanza cruciale sia per le opportunità che Forma Futuro offre ai giovani e alle giovani del territorio in termini di avviamento lavorativo, sia per il contributo nel mantenere alta la competitività e creare nuove occasioni di lavoro. Il progetto rappresenta, pertanto, un’azione concreta verso una maggiore coesione sociale, rafforzando il legame tra città e territorio e promuovendo il benessere collettivo”.

“L’intervento di riqualificazione del complesso di Forma Futuro rappresenta un importante risultato rispetto a un percorso di valorizzazione della formazione professionale di qualità erogata dall’ente – ha dichiarato l’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti – Da anni il comparto formativo di via La Spezia attendeva questi interventi, che attraverso un dialogo positivo con la Regione siamo riusciti a ottenere e che renderanno più funzionali e fruibili gli spazi. L’investimento del Comune sulla formazione professionale non vuole essere però solo materiale, ma anche e soprattutto di riconoscimento dell’importanza di questi percorsi per il territorio, in ottica di sempre maggior qualità del lavoro”.