Riqualificazioni Ponti nel comune di Fidenza e relativo divieto di circolazione veicolare

Prenderanno il via lunedì 19 agosto i lavori sul ponte del rio Rovacchiotto in località Case Rotte di Santa Margherita. Il ponte sarà demolito e ricostruito in cemento armato con una sezione e dimensioni tali da adeguare l’opera alle verifiche idrauliche condotte sul Rovacchiotto. Il suo attraversamento sarà più sicuro anche per il traffico veicolare grazie all’installazione di barriere conformi ai nuovi standard. A monte della nuova opera, sarà inoltre realizzata una passerella ciclo-pedonale che rientra nel tracciato della pista che collegherà la frazione di Santa Margherita alla rete della mobilità dolce.

Il Comune di Fidenza ha adottato un divieto di circolazione veicolare e pedonale nell’area destinata a cantiere. Il divieto sarà attivo fino al 10 orrobre 2024, data entro la quale l’intervento sarà terminato. L’impresa che eseguirà i lavori provvederà alla posa della segnaletica relativa al cantiere e alla vibilità alternativa.

I lavori rientrano nel più vasto intervento di manutenzione straordinaria che ha ad oggetto nove ponti presenti sul territorio comunale. Cantieri in parte già avviati grazie ai fondi messi a disposizione dallo Stato per un importo complessivo di euro 1.070.000.

“Dopo il ponte sul rio Canneto in località Rimale Campobianco e il ponte sul rio Nazzano in località Castione Marchesi – spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Marco Tedeschi – partiamo con il primo dei due interventi previsti a Santa Marherita. Questi lavori sono fondamentali per la messa in sicurezza delle nostre strade. Credo che tutti i cittadini, così come già manifestato dai residenti della zona, comprenderanno i vantaggi derivanti da tali cantieri, nonostante qualche immancabile disagio dovuto allo svolgimento degli stessi”.

Gli altri ponti che saranno riqualificati nel corso del piano di interventi sono: il ponte sul rio della Selga in località Sagrà di Siccomonte, il ponte sul rio Fratta in località Case Rotte di Santa Margherita, il ponte sul rio Fornio in località Chiesa di Fornio, il ponte sul rio Levante in località Rimale Centro, il ponte sul rio Caneto in località Castione Marchesi.