Rompe una vetrina e danneggia un auto in Oltretorrente: arrestato quarantenne brasiliano

Nella giornata di oggi, alle 9.30 circa, un equipaggio dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico accorso in via Piave, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto in stato di escandescenza, autore di diversi danneggiamenti perpetrati consecutivamente in Oltretorrente.

L’uomo aveva distrutto una vetrina di un ufficio ubicato in strada Farnese e danneggiato una macchina parcheggiata in via Gorizia.

Alla vista degli operatori, il brasiliano ha cercato immediatamente di sottrarsi al controllo, adoperando resistenza attiva e apparendo da subito visibilmente alterato.

Gli agenti dopo averlo messo in sicurezza e immobilizzato lo hanno portato in Questura per il fotosegnalamento e per gli accertamenti di rito.

Il reo, un quarantenne brasiliano, regolare sul territorio è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, acquisita la querela delle parti offese, denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.

Su disposizione della locale autorità giudiziaria, il brasiliano è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato domani.