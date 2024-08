Ruba nel supermercato e spintona addetto alla sicurezza e poliziotto fuori servizio: arrestato

Dopo aver prelevato alcuni oggetti dagli scaffali del supermercato, si guadagna la fuga, spintonando l’addetto alla sicurezza e un ufficiale di Polizia Giudiziaria della locale Questura, che ha cercato di intervenire nonostante fosse fuori servizio.

È successo ieri al Conad di via Piacenza ad opera di un cittadino nordafricano.

Giunti sul luogo la polizia è riuscita a rintracciare il soggetto nascosto in un parco pubblico delle vicinanze, identificato per un 28enne marocchino, regolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato condotto in Questura dove, al termine delle attività di rito è stato arrestato per il reato di rapina impropria e denunciato a piede libero per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione della locale autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattina odierna, all’esito del quale, il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto l’applicazione della misura del divieto di dimora a Parma.