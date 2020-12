Ruggero, il cane da caccia buono, cerca famiglia

ADOZIONE LAMPO per RUGGERO, splendido cucciolone setter-breton, recuperato in un bosco dove era stato abbandonato e quindi destinato a morte certa. Ora è URGENTE trovargli una casa. Ruggero, chiamato così per il suo bel colore ruggine, è sano e dolcissimo, buonissimo, anche se ancora un pò disorientato e intimorito. Il clinica era buono anche con i gatti, segno che probabilmente è sato abbandonato perchè non bravo a caccia. Per Ruggero si cerca una bella famiglia che lo ami come merita…lui è un vero tesoro!

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com

o scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267, compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.