Sala Baganza: Festa di San Lorenzo, tra ricordo e ripartenza

Quest’anno, la Festa del Santo Patrono di Sala Baganza sarà nel segno di un nuovo inizio, ma con uno sguardo rivolto anche al più recente, tragico passato.

Lunedì 10 agosto le celebrazioni di San Lorenzo si apriranno, infatti, alle 18, con la Commemorazione dedicata alle persone decedute durante l’emergenza covid che non hanno potuto avere funerali adeguati. Una cerimonia per stringersi attorno alle loro famiglie che si svolgerà nel Giardino Farnesiano ai piedi della Rocca Sanvitale, per poter garantire un’ampia partecipazione della comunità nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e con mascherina obbligatoria.

Gli accessi al Giardino, che verranno aperti alle 17.30, saranno quattro: via Campi, via Martiri della Libertà, il passaggio dal fossato della Rocca e l’accesso dall’Area Giochi lungo via del Donatore. La cerimonia si svolgerà in piedi, ma per le persone con difficoltà motorie saranno messe a disposizione delle sedie. Per prender parte alla commemorazione, occorrerà registrarsi ai gazebo che verranno predisposti ai quattro ingressi, fornendo nome, cognome e numero telefonico, sempre per le normative che riguardano la tracciabilità dei contatti in materia di coronavirus.

Dal ricordo, alle 19.15 lo sguardo si proietterà verso il futuro, con la firma, nel Cortile della Rocca Sanvitale, del Patto di Amicizia con la cittadina francese di Pujols da parte del sindaco salese Aldo Spina e del parigrado transalpino Yvon Ventadoux. Firma accompagnata dagli inni nazionali e da quello europeo, eseguiti dal soprano Tania Bussi con musica di Marina Gatti. Pujols, capoluogo di un comune che conta circa 4.000 abitanti, ha diverse analogie con Sala Baganza: un borgo medievale sovrastato da un castello che si affaccia sulla pianura della Dordogna, ricca di vigneti e famosa per i suoi vini.

Un matrimonio tra Bordeaux e Malvasia, per celebrare il buon vivere e con l’auspicio di una proficua collaborazione tra le due comunità, ricche di storia e di cultura. Per poter assistere alla firma, sarà necessaria la prenotazione allo IAT – Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Sala Baganza, telefonando al numero 0521 331342/43 o inviando una mail all’indirizzo iatsala@comune.sala-baganza.pr.it.

Alle 21.15, Sala Baganza chiuderà le celebrazioni del patrono sempre nel Cortile della Rocca Sanvitale con il concerto del collaudato duo “Soffio Armonico”, composto dalla fisarmonica di Andrea Coruzzi e il violino di Paolo Mora. L’ingresso al concerto sarà gratuito, ma sempre per garantire le misure di sicurezza anti-covid, sarà obbligatorio prenotarsi contattando sempre lo IAT di Sala Baganza.

Giovanni Ronchini, vicensindaco di Sala Baganza

«Dalla comunità è emersa la necessità di ricordare coloro che hanno perso la vita nei mesi di lockdown, e non solo a causa del covid, che non hanno potuto essere salutati da familiari e amici – spiega il vicesindaco salese Giovanni Ronchini –. Così abbiamo pensato a una cerimonia semplice ma toccante, condivisa e organizzata da tutte le associazioni di Sala Baganza, che ha coinvolto anche l’Istituto comprensivo. A leggere i nomi di chi ci ha lasciato, saranno infatti i ragazzi e le ragazze della scuola media, dopodiché interverranno il sindaco Aldo Spina e il dottor Giovanni Ercolini, in rappresentanza dei medici che hanno vissuto in prima linea l’emergenza. Sarà un momento per fermarsi e riflettere».

Terminato il momento del ricordo, la firma del Patto di Amicizia con Pujols, «sarà il simbolo della ripartenza, di una comunità che va avanti – sottolinea Ronchini –. Pujols è una piccola comunità molto attiva, con un contesto ambientale simile al nostro, ricca di storia e di potenzialità in campo enogastronomico. Il patto conclude un percorso iniziato lo scorso anno che abbiamo condiviso con grande entusiasmo. A chiudere degnamente l’importante giornata, ci sarà infine il concerto di Andrea Coruzzi e Paolo Mora, con un programma verdiano».