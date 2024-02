Sala Baganza: marzo dedicato al BenEssere delle donne con sedute di yoga gratuite

Il Comune di Sala Baganza dedica ancora una volta il mese di marzo al BenEssere delle donne. Questo il titolo del percorso che prevede quattro incontri gratuiti di Hatha Yoga e Yoga della Risata ogni domenica mattina, dalle 10.30 alle 11.30, nella Sala convegni della Rocca Sanvitale (P.zza Gramsci, 1).

Le sedute, che prenderanno il via il 3 di marzo, saranno accompagnate da indicazioni su come auto praticarsi la riflessologia plantare e dal suono rilassante dele campane tibetane.

Il percorso tutto al femminile, diventato ormai una tradizione, è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni “Asini nel Cuore APS” e “Le Monadi” e a condurre le pratiche saranno sempre Claudia Politi ed Elisa Lorenzani e coloro che intenderanno partecipare, potranno scegliere di frequentare tutto il percorso oppure ogni singola pratica.

«Siamo lieti di proseguire questa ormai consolidata tradizione – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità Giuliana Saccani –. È importante favorire il benessere psico-fisico delle donne e il nostro Comune, nell’ambito delle “Pari opportunità”, promuove tutta una serie di attività per renderle cittadine attive e protagoniste nella nostra comunità».

L’Hatha Yoga, ideale per supportare l’equilibrio psico-fisico della donna, ha origine orientale ed è basato su posture psico-fisiche semplici eseguite con gentilezza, senza nessuno sforzo, tecniche di respirazione, rilassamento e meditazione guidati. Lo Yoga della Risata, invece, unisce semplici esercizi respiratori dello Yoga (Pranayama) ad esercizi giocosi che stimolano il riso. Si ride come forma di esercizio “senza motivo” e senza dover ricorrere alla comicità, coltivando la giocosità per arrivare ad una risata vera.

Per partecipare è necessaria la prenotazione (Max 20 posti disponibili), inviando un messaggio via Whatsapp ai numeri 340 9945603 (Claudia) e 349 4286844 (Elisa), oppure via email agli indirizzi info@lemonadi.it ed elisa@asininelcuore.it. Vista la grande partecipazione registrata negli anni scorsi, si consiglia a coloro che fossero interessate di prenotare in tempi brevi.

Si raccomanda, infine, di indossare un abbigliamento comodo e portare con sé una stuoia o materassino.