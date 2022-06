“Sala in passerella”: sfilata di moda sabato 18 giugno nella Rocca di Sala Baganza

Sabato 18 giugno 2022 torna “Sala in Passerella”, una giornata dedicata alla moda e molto altro, a cura dei commercianti locali aderenti al Centro Commerciale Naturale Sala Shopping.

Alle ore 21, nell’eccezionale cornice del Giardino Farnesiano della Rocca Sanvitale, oltre 30 modelle sfileranno in passerella con abiti e accessori scelti accuratamente dalle attività commerciali aderenti.

La sfilata sarà a cura di Movenica Store (abbigliamento donna), Tegrim Srsl (abbigliamento e accessori personalizzati), Amoretti Cappelli (cappelli), Gli Occhiali di Sala (occhiali da vista e da sole e lenti a contatto), Lorenza D (abbigliamento e accessori donna), Ferramenta Piazza (abbigliamento da lavoro di qualità), Trianon arredamenti (arredamento casa) e Semprefiori Garden (allestimento fiori e piante). All’interno della sfilata ci saranno stacchetti artistici a cura di Zeus Fitness Center che allestirà inoltre una dimostrazione di “cerchio aereo” all’interno del parco, ballerine che sfileranno sinuose a cura di Amoretti Cappelli e in collaborazione con Zeus Fitness Center. Tante sorprese vi attendono durante l’evento! Presentatrice ospite della sfilata la nota cantante Francesca Mezzadri.

Selezione musicale durante e dopo la passerella a cura di Fabio di Radio Omega.

Non solo moda…

Dalle ore 16 grandi e piccini potranno divertirsi assieme a Energia Ludica che proporrà i giochi in legno “di una volta”, una vera e propria ludoteca on-the-road. Sempre dalle ore 16 apertura dello street-market con espositori di artigianato artistico per lo shopping di qualità.

Dalle ore 19, in attesa della sfilata, via allo street food a cura de Il Cantone del gusto, Panificio Boni, Guareschi Claudio e C., Gelateria Lattemiele, Pizzeria Maria Luigia, Merusi 1876, Ronchei Matteo, Il Cantuccio, La Coccinella bar-gelateria e all’apericena in musica con esibizione live dei Looking For.

Evento organizzato da BieBi Eventi, con il patrocinio del Comune di Sala Baganza ed in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Sala Shopping ed Ascom Confcommercio Parma.