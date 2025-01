Salso: 5 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol, nel corso dell’attività due neopatentati hanno dovuto consegnare la patente perdendo tutti e 20 i punti disponibili.

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, garantendo continuità sull’osservanza del nuovo codice della strada, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio mettendo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia salsese a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento.

Il dispositivo di controllo, che si è mosso su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Salsomaggiore, ha fatto risaltare la sua presenza sia nella cittadina termale che nei comuni limitrofi.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, che ha permesso di controllare 56 veicoli e 62 persone tra conducenti e trasportati (di cui 50 controllati utilizzando il precursore etilometrico) ha fatto registrare un totale di 5 patenti ritirate ed altrettante persone segnalate, di cui 2, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica e altre 3 sanzionate amministrativamente con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Parma.

denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica con ritiro della patente:

Un 20enne italiano, residente in provincia, risultato “ neo patentato ” è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,21 G/L – patente di guida ritirata e contestuale decurtazione di 20 punti;

Una 31enne straniera, residente in provincia, è stata sorpresa alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,28 G/L – patente di guida ritirata e contestuale decurtazione di 10 punti.

sanzioni amministrative con ritiro di patente:

Un 43enne straniero, residente in provincia, risultato “ neo patentato ” è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,66 G/L – patente di guida ritirata e contestuale decurtazione di 20 punti;

Un 28enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,62 G/L. – patente ritirata e contestuale decurtazione di 10 punti;

Un 59enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,62 G/L. – patente ritirata e contestuale decurtazione di 10 punti.

I Carabinieri ricordano che tali controlli, svolti con l’obbiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, saranno intensificati di numero e frequenza su tutto il territorio della provincia.

Tra le novità introdotte dal nuovo codice della strada, prevede sanzioni più pesanti per chi usa il cellulare mentre guida o per chi viene trovato positivo ad alcol e stupefacenti.

Per i neo patentati infatti, il tasso alcolico deve essere pari a zero per i primi 3 anni e sempre per loro sale da uno a tre anni il divieto di guida delle super-car, anche se potranno guidare auto più potenti rispetto a prima, una delle novità più contestate.

Comando provinciale Carabinieri di Parma