Salso, bloccati alla cassa “self” del supermercato con merce non pagata: denunciati due 19enni

I Carabinieri della Stazione di Noceto, pochi giorni fa, in servizio di pattuglia, per il controllo del territorio hanno denunciato due 19enni stranieri residente in provincia, poiché ritenuti i presunti responsabili di un tentato furto aggravato.

Erano circa le 09.30 del 10 gennaio u.s., quando i due giovani sono stati notati dall’addetto alla sicurezza (che stava scrutando i monitor del sistema di video sorveglianza a circuito chiuso), entrare nel supermercato ed aggirarsi fra le corsie di un supermercato cittadino.

Uno dei due ragazzi, con la “copertura” dell’amico, ha infilato sotto la giacca una confezione di merendine ed alcune lattine di bibite energetiche. Tutt’altro che sprovveduti i due hanno continuato ad aggirarsi fra le corsie fino a raggiungere l’area nella quale erano stoccate le bottiglie di acqua, dove il ragazzo che in precedenza aveva occultato alcuni prodotti sotto la giacca, ha prelevato una bottiglia da due litri e tenendola in bella mostra, si è diretto verso l’uscita del supermercato guardando continuamente verso l’alto, come a verificare la presenza di eventuali telecamere, seguito a ruota dall’amico.

Raggiunta la “cassa self” il ragazzo ha pagato solo la bottiglia d’acqua, passandone il relativo codice nel lettore ottico, in modo da garantirsi l’apertura delle porte scorrevoli.

Avendo assistito a tutta la scena, per altro ripresa e registrata dalle telecamere, l’addetto alla sicurezza ha subito chiamato il 112 e si è precipitato all’uscita del supermercato per fermare con un pretesto i due ragazzi in attesa dell’arrivo della pattuglia.

I Carabinieri, raggiunto il supermercato in pochi minuti, hanno preso in custodia i due 19enni che sono stati accompagnati nella caserma di Salsomaggiore per meglio ricostruire l’intera vicenda.

La refurtiva recuperata, per un valore di circa poche decine di euro, è stata restituita al responsabile del supermercato, che nel frattempo ha raggiunto gli uffici della caserma e sporto denuncia per il furto.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, fermo restando il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, i due 19enni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma, per tentato furto aggravato.

