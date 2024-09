Salsomaggiore: 6 patenti ritirate, una denuncia per porto di due coltelli e hashish sequestrato

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, in concomitanza con il contro esodo, hanno effettuato servizi a carattere straordinario su tutto il territorio di competenza. I controlli, effettuati dalle pattuglie delle Stazioni di Noceto, Fornovo e del Nucleo Radiomobile dipendenti dalla Compagnia salsese, hanno riguardato la prevenzione dei reati in genere, il controllo della circolazione stradale e la repressione dello spaccio di stupefacenti Nel corso dei servizi, sono stati predisposti numerosi posti di controllo sulle principali arterie che collegano la cittadina termale, che hanno permesso di controllare 45 autovetture ed identificare 63 persone.

Nel corso dell’attività, con connotazioni sia preventive che repressive, una pattuglia dei Carabinieri di Noceto, in circuito sulle strade comunali, ha proceduto al controllo di un 58enne italiano alla guida della sua vettura. L’uomo, conosciuto dai militari operanti in quanto già sottoposto all’affidamento ai servizi sociali, fin dal primo momento, ha assunto un atteggiamento particolarmente ansioso ed insofferente al controllo, tipico di chi ha qualcosa da nascondere, insospettendo non poco i militari.

A questo punto la pattuglia approfondiva i controlli e all’interno dell’abitacolo dell’autovettura rinveniva due coltelli, dei quali uno a serramanico, il cui porto senza giustificato motivo è punito dalla legge. Al termine delle incombenze burocratiche, dopo avere posto sotto sequestro i due coltelli, per il 54enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato altresì segnalato alla Prefettura di Parma in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di una modica quantità di marjuana.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, ha fatto registrare un totale di 6 patenti ritirate ed altrettante persona denunciate in stato di libertà alla Procura di Parma per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.

un 50enne italiano, residente a Parma, controllato a bordo della propria autovettura è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida;

un 27enne italiano, residente a Parma, controllato a bordo della propria autovettura è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida;

una 37enne moldava, residente a Parma, controllato a bordo della propria autovettura è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0.96 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida;

un 32enne italiano, residente a Fidenza, controllato a bordo della propria autovettura è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,82 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida;

un 29enne italiano, residente a Salsomaggiore terme, controllato a bordo della propria autovettura è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida;

Infine non sono mancati i controlli in materia di stupefacenti con il sequestro di circa 15,00 grami di hashish con 5 giovani fra i 18 e 35 anni segnalati alla Prefettura di Parma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish destinata all’uso personale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma