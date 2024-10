San Leonardo, su uno scooter rubato non si fermano all’alt dei carabinieri: arrestati due uomini

Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Parma finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio dei militari dell’Arma.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, la notte tra sabato e domenica, hanno intercettato uno scooter con a bordo 2 uomini che facevano delle manovre spericolate nel quartiere San Leonardo. Intimatogli l’alt, i due si sono ben guardati dal fermarsi e, giusto appunto, continuavano la loro folle corsa, inseguiti da una gazzella dei Carabinieri.

Dopo un breve ma intenso inseguimento, durato da via Milano fino a via Treves, i militari riuscivano a bloccare il ciclomotore, poiché, nel tentativo disperato di fuggire e porre in essere l’ennesima manovra sconsiderata, cadevano rovinosamente a terra, senza però, per fortuna, riportare gravi conseguenze.

Lo scooter, risultato oggetto di furto, veniva sottoposto a sequestro, in attesa di rintracciare il legittimo proprietario per restituirglielo.

I Carabinieri dopo avere identificato i fuggitivi, notavano che il provetto pilota era in evidente stato di euforia dovuta a probabile ebbrezza alcolica, quindi hanno cercato di sottoporlo al alcol-test con l’apparato etilometrico, ottenendo però un rifiuto. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, veniva trovata nella disponibilità dei due anche una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish, sottoposta a sequestro.

Agli operanti non rimaneva altro che condurre i 2, un 37enne marocchino e un 29enne tunisino, presso la caserma dell’Arma di strada delle Fonderie, dove, su disposizione della Procura della Repubblica di Parma, venivano tratti in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto per il guidatore la misura alternativa dell’obbligo della presentazione alla P.G., poiché ritenuto colpevole di ricettazione, resistenza a P.U. e rifiuto di sottoporsi al test etilometrico, mentre il passeggero, ritenuto colpevole di ricettazione e resistenza a P.U., è stato rimesso in libertà.

I Carabinieri, altresì, segnalavano entrambi alla locale Prefettura quali assuntori di droghe.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma